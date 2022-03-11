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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan flaş açıklama! Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'nın faaliyetleri durdurulacak mı?

11.03.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov flaş açıklamalarda bulundu. Peskov, Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta'nın şiddet içerikli mesajlara izin vereceğiyle ilgili habere değindi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan flaş açıklama! Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'nın faaliyetleri durdurulacak mı?

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin vereceği bildirilmişti. Bu haberin ardından Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'dan flaş bir açıklama geldi.

"EĞER HABER DOĞRUYSA..."

Reuters'ın haberinde, Kremlin'den yapılan açıklamada, bazı ülkelerdeki kullanıcıların Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin vereceğine dair haberin doğru olması halinde, Rusya'nın sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın operatörü Meta Platforms'un faaliyetlerine son verebileceği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, “Reuters'ın haberi doğruysa bu şirketin faaliyetlerini durdurmak için en kesin kararın alınması gerekir” dedi.

Kremlin, yakın bir zamanda Rusya'da Facebook, Instagram ve WhatsApp sosyal medya sitelerinin operatörü Meta Platforms'un faaliyetlerine son verebilir.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.

Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz" dedi.

Öte yandan Washington Post'un haberine göre, Meta'nın Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere izin vereceği yazıldı.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Rusya
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