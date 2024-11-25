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Kreş tartışması sonra Bakan Tekin'den yeni açıklama: Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 14:47
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Milli Eğitim Bakanlığının anaokulu ve anasınıfları ile kararı siyasette yeni bir tartışma başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert açıklamalar gelmişti. Tartışmanın bir diğer muhatabı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni bir açıklama yaparak, "Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor." dedi.

Kreş tartışması sonra Bakan Tekin'den yeni açıklama: Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor

Siyasetteki son krizin adı 'kreş' tartışması oldu. Belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması için yazı gönderildiğini söyleyen İmamoğlu 'hodri meydan' diyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sert çıktı. Yusuf Tekin yazının kreşlerle alakalı olmadığını söz konusu yazının anaokulu ve anasınıfları ile alakalı olduğunu öne sürdü. İmamoğlu ve Özel'i eleştiren Tekin ayrıca, 'manipülasyon yapılıyor' dedi.

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Bakan Tekin'in söz konusu konuyla alakalı açıklamaları şu şekilde;

Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor. Ya okuduğunu anlamıyor ya da manipülasyon yapıyor. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil. Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalıdır.

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"AÇILALAR VARSA..."

'Belediyeler anaokulu açamazlar, açmamalı' dediler. Bu okullar mevzuata uygun mu bilmiyoruz. Bize herhangi bir başvuruda bulunmadılar, ruhsatları yok. 20007'den beri kimseye ruhsat vermedik. Açılanlar varsa kanuna aykırı biçimde açılmışlardır. Belediyeler anaokulu ve anasınıfı açamaz. Belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik. İmamoğlu hukuk devleti ne bilmiyor. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar.

Yazı kreşle alakalı değil, zaten bakanlık yetkisi dışında.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kreş yusuf tekin
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