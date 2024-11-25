Kreş kararı sonrası İmamoğlu'ndan hodri meydan: Cesaretin varsa hadi gel kapat, bekliyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kreş açıklaması sonrası bakanlık harekete geçti. 81 ile gönderilen yazıda belediyeler tarafından 'kreş' olarak açılan okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılması ve yenilerinin açılmaması istenen bir yazı gönderildi. Söz konusu yazıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sert bir karşılık geldi. İmamoğlu, "Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin" derken, "Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum" dedi.

MEB'İN HAMLESİNE SERT TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MEB'in bu hamlesine çok sert tepki gösterdi.

"BU AKIL TUTULMASI"

İmamoğlu, "Kreş vaatlerinde bulundular. Çünkü ben ne dedim. 'Bizim kreşlerimiz, kent lokantalarımız sizin Kanal İstanbul'u yendi' dedim. Kreş niye açmadınız o zaman. Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin" dedi.

"KREŞLERİ NİYE KAPATIYORSUN?"

İmamoğlu, "Bu millet sandıkta git kardeşim diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz. 20 bin annenin faydalandığı kreşleri niye kapatıyorsun?" ifadesini kullandı.

"CESARETİN VARSA BEKLİYORUM"

İmamoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Devlet dinine, siyasetine bakmayacak, devlet herkesi sevecek. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın, çöpe atın."