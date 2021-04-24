HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kripto para vurgunu! Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışında yeni detaylar

Kripto para vurgunu! Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışında yeni detaylar

24.04.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye, Thodex adlı kripto para şirketi sahibi Faruk Fatih Özer'in milyonlarca dolarlık vurgununu konuşurken, yurt dışında olan Özer'in kaçış süreciyle ilgili de yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Eşyalarını bile toplamadan evden ayrıldığı belirtilen Özer'in ailesine de hiçbir şey söylemediği ortaya çıktı. Özer'in ağabeyinin ise bir mağdurla görüntülü görüşürken ağladığı belirtildi.

Kripto para vurgunu! Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışında yeni detaylar

Kripto para borsalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 400 bin kullancısını dolandırıp 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiası gündemdeki yerini korurken, kaçış süreciyle ilgili yeni bilgiler gelemey devam ediyor.

ARNAVUTLUK'A GİTTİ

1994 Gebze doğumlu Özer'in, 391 bin yatırımcıyı 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına ilişkin haberler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da soruşturma başlatmıştı. Sonrasında Özer'in iş yerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu. İçişleri Bakanlığının 22 Nisan tarihli yazısıyla, İstanbul Havalimanı'ndan 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edilmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yaşanan gelişmeler sonrası Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır.

"AĞLAMAYA BAŞLADI"

Binlerce mağdurun milyonlarca dolar parasını alarak kaçan Özer'in kaçış süreciyle ve sonrasıyla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Faruk Fatih Özer’in babası Zülküf Özer, oğlunun böyle bir şey yaptığına inanmadığını belirterek, son görüştüğünde durgun olduğunu söyledi. Mağdurlardan Çaner Şen isimli vatandaş ise operasyon yapıldığı sırada ağabey Güven Özer'i görütülü aradığını ve kendisini görünce ağlamaya başladığını 'Her şey düzelecek' dediğini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Sokağa çıkma kısıtlamasında karavanda yaşamSokağa çıkma kısıtlamasında karavanda yaşam
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer

En Çok Okunan Haberler

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Son Dakika: Erdoğan ile Biden görüştü

Son Dakika: Erdoğan ile Biden görüştü

Yeni Zelanda, bir kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından Avusturalya ile karşılıklı uçuşları durdurdu

Yeni Zelanda, bir kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından Avusturalya ile karşılıklı uçuşları durdurdu

MHP Sancaklı'dan Thodex açıklaması

MHP Sancaklı'dan Thodex açıklaması

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.