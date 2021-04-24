Kripto para vurgunu! Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışında yeni detaylar

Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

1994 Gebze doğumlu Özer'in, 391 bin yatırımcıyı 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına ilişkin haberler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da soruşturma başlatmıştı. Sonrasında Özer'in iş yerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu. İçişleri Bakanlığının 22 Nisan tarihli yazısıyla, İstanbul Havalimanı'ndan 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edilmişti.

Kripto para borsalarından Thodex ’in kurucusu Faruk Fatih Özer ’in yaklaşık 400 bin kullancısını dolandırıp 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiası gündemdeki yerini korurken, kaçış süreciyle ilgili yeni bilgiler gelemey devam ediyor.

"AĞLAMAYA BAŞLADI"

Binlerce mağdurun milyonlarca dolar parasını alarak kaçan Özer'in kaçış süreciyle ve sonrasıyla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Faruk Fatih Özer’in babası Zülküf Özer, oğlunun böyle bir şey yaptığına inanmadığını belirterek, son görüştüğünde durgun olduğunu söyledi. Mağdurlardan Çaner Şen isimli vatandaş ise operasyon yapıldığı sırada ağabey Güven Özer'i görütülü aradığını ve kendisini görünce ağlamaya başladığını 'Her şey düzelecek' dediğini aktardı.

