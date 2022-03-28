Kritik toplantı sona erdi! Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan toplantı 3 saat 30 dakika sürdü. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ukrayna-Rusya savaşında krizin uzlaşma yoluyla çözülmesi için çaba gösteren neredeyse tek ülke biziz. Herkesin tahrik peşinde koştuğu günlerde biz taraflara her fırsatta barışın tesisini telkin ettik. Toplantı öncesi heyetlerle bir araya gelerek görüşme yapacağız. Putin ve Zelenskiy ile görüşmemizin olumlu istikamette ilerlediğini söyleyebiliriz.

Türkiye'nin bu medeniyet ve tarih yürüyüşünü sömürge ve vahşet üzerine inşa ettikleri kendi refah ve güvenlik alanlarına tehdit olarak görenler boş durmamıştır. Biz tüm bu süreçte önümüze çıkan engelleri birer birer aşarak mücadelemizi sürdürdük. Ülkemizi nice badirelerden kurtarmakla kalmadık, kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla çok daha büyük hamleler için hazırlıklarımızı tamamladık.

Salgının tetiklediği sağlık ve ekonomi krizi savaş ile derinleşirken Türkiye yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme stratejisinden taviz vermeden ilerlemektedir.

Doğu Akdeniz'deki güç kavgasında gerilimi sürekli yükseltenlerin niyeti bugünümüzle birlikte geleceğimizi de ipotek altına almaktı. Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın tarafı yapmak için var güçleriyle çalışanların bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediğini biliyoruz.

'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ' TEPKİSİ: TAKDİR ETMENİZ SİZİ KÜÇÜLTMEZ

Aynı çevrelerin ülkemizin son 20 yılda ortaya koyduğu büyük kalkınma hamlesinin sembollerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görkemli görüntüsü altında ezildiklerinin de farkındayız. Ülkemizi ve milletimizi hedef alanlara mesajımızı altını çizerek tekrarlıyorum: Unutmayın, orta açıklıkta daha önce Japonya 1 numara iken şu anda bu köprümüz dünyanın 1 numarası olmuştur. Sizden takdir beklemiyoruz ama takdir etmeniz sizi küçültmez, büyütür.

Nice zorlu mücadeleleri beraberce yürüttüğümüz, nice 'Mümkün değil' denilenleri birlikte başardığımız milletimizin bu kutlu yürüyüşe 2023'te bir kez daha güç vermesine mani olamayacaksınız.

Asıl bundan sonra yapacaklarımızla Türkiye'yi dünyanın en üst ligine çıkartacağız. Geçmişte ülkemizi benzer fırsatları değerlendirmesinin önüne defalarca geçmişlerdi. Bu defa onlara aynı keyfi yaşatmayacağız.

Açılışını büyük heyecanla yaptığımız 1915 Çanakkale Köprüsü hem tarihi misyonu hem fiziki özellikleriyle çok derin manalara sahip bir eserdir. Bu köprü tam 140 yıl önce benzer bir projeyi düşünen, hazırlığını yaptıran ama o dönemki şartlar sebebiyle bunu hayata geçirmeyen ecdada bir armağandır. 107 yıl önce Çanakkale'de imanıyla, dişi tırnağıyla yürüttüğü bir savaş sonunda büyük zafer kazanan tüm kahramanlarımıza bir minnet ifadesidir.

Boğaz'a yapılan ilk köprüyü inşa ederken birileri bu eserin İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmişti. Bu eser tamamlanıp hizmete açılmıştı. İkinci köprü yapılırken bu defa aynı hezeyanla rahmetli Özal üzerinden tekrar sergilenmişti. FSM Köprüsü de utanç verici tartışmaların eşliğinde inşa edilip bitirilmişti. İBB Başkanlığımız dönemimde Marmaray projesine başladığımızda aynı zehirli oklar bu defa bize yöneldi. Bu eseri de tamamlayıp hizmete sunduk. Mahkeme mahkeme dolaşarak 4 yıl bizi geciktirdiler.

5'li çete dediklerini koy bir kenara, burada aynı siyasi görüşü paylaştıkları arkadaşlarımız Avrasya Tüneli'ni yapanların içinde.

Güçleri yetse inanın her türlü ihaneti yapabilirlerdi. Bir mahkeme kararını yanlış anlayarak 'çüncü köprü artık iki beton kuleden ibaret' manşeti atanların sefilliklerini unutmadık. Aynı güruh Çanakkale'deki köprü için de demediklerini bırakmadı.

