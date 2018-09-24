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Kritik uyarı: 'Kestane karası fırtınası' geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 12:41 | Son Güncelleme

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde, yarından itibaren 6-10 derecelik bir sıcaklık düşüşü yaşanacağı kestane karası fırtınasıyla birlikte sonbaharı yaşamaya başlayacağı bildirildi. Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse yaptığı açıklamada, 'Yaz mevsimini andıran sıcak günler, kestane karası fırtınası adı verilen hava olayıyla sona erecek' ifadesini kullanırken, 25-28 Eylül tarihlerinde sıcaklığın düşeceğini ve sonbahar yağmurlarının başlayacağını aktardı.

İstanbul başta olmak üzere yurt geneli yarından itibaren etkisini gösterecek "kestane karası fırtınası"yla sıcak yaz günlerine veda edecek.

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaz mevsimi sona ermesine rağmen bu ay da hava sıcaklıklarının yaz değerlerine yakın seyrettiğini söyledi.

Yurdun güneyinde Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca hava sıcaklıklarının 30-34, deniz suyu sıcaklığının ise 26-28 derece aralığında seyrettiğini dile getiren Köse, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaz mevsiminin sonbahara doğru kaymaya başladığını vurguladı.

Ahmet Köse, geçmişte ağustosun yarısının yaz, diğer yarısının güz olarak ifade edildiğini, İstanbul'da da sonbaharın ayak seslerinin ağustosun 20'sinden sonra duyulduğunu belirtti.

Köse, bilimsel çalışmalara göre, 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de yaz mevsiminin uzadığını, ilkbahar ve sonbaharda ise 20 güne varan kısalmalar yaşandığını anlattı.

FIRTINA BALKANLAR ÜZERİNDEN GELECEK

Havaların yaz mevsiminin etkisinden artık çıkacağını belirten Köse, şöyle devam etti:
"Sıcaklıklar ülkemizin kuzeybatı kesimleri başta olmak üzere yarından itibaren 6 ila 10 derece birden azalacak. Yaz mevsimini andıran sıcak günler 'kestane karası fırtınası' adı verilen hava olayıyla sona erecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sıcaklıklar 25-28 Eylül tarihlerinde düşecek ve sonbahar yağmurları başlayacak. Genelde eylülün son haftasına denk gelen ve 3-4 gün süren kestane karası fırtınasıyla havalar serinleyecek."

KESTANE KARASI FIRTINASIYLA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Ahmet Köse, Balkanlar üzerinden gelen ve 2-3 gün yöresel farklılıklar gösteren kestane karası fırtınayla sıcaklıkların sert düşeceğini ifade ederek, "Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zahmetli ve zordur. Kestanelerin olgunlaştığı ve hasat mevsimine denk geldiği eylülün son haftasında belirgin sıcaklık azalışıyla birlikte görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, son 15 yılda Türkiye'de sonbaharın ılıman geçtiğini, yazı andıran sonbaharlar yaşandığını söyledi.
Uzun vade tahmin model çıktılarına göre aralık ayı ortalarına kadar yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasının yaklaşık 1 derece üzerinde seyredeceğini belirten Köse, "Ekim ayında Karadeniz kıyılarında, kasım ve aralıkta Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların mevsim normalleri üzerinde, geriye kalan yurdun büyük bölümünde ise yağışların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Köse, soğuk hava eşliğindeki kısa süreli, kuvvetli ve şiddetli sonbahar yağmurlarının sel, su baskınlarına, yıldırım, şimşek gibi olaylara, kıyılarda hortum oluşumuna neden olabileceğini vurguladı.

Türkiye'de yılda ortalama 15 hortum oluştuğunu belirten Köse, haziran ile kasım ayları arasında meydana gelen hortumların, sonbahar yağışlarıyla da görülebileceğini anlattı.

''KIŞ MEVSİMİ MEVSİM NORMALLLERİNDE''

Ahmet köse, geçen yılki gibi ılıman ve kurak bir kış beklemediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Uzun vadeli tahmin modelleri, bu sene aralıktan itibaren kış mevsiminin mevsim normalleri civarında geçeceğini gösteriyor. Geçen yıl ülkemizde en çok kar yağışı alan Erzurum başta olmak üzere birçok ilimiz kara hasret kalmıştı. Bu yıl bu kar yağışına olan hasret sona erebilir."

Köse, önümüzdeki 3 aya dair güncel tahminlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden takip edilebileceğini dile getirdi.

METEOROLOJİ TWİTTER'DAN DUYURDU

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karadeniz Bölgesi olarak Salı gününden itibaren oldukça serin olan yağışlı sistemin etkisi altında kalacağız. Aşırı yüksek deniz suyu sıcaklığı anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine hep birlikte şahit olacağız" denildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
başta nasıl istanbul kardeşim delirdiniz mi ? bu soğuk ülkeye bi yerden giriş yapacak sonuçta.
bir o kalmıştı kestane fırtınası, demekki ceviz fırtınası fındık fırtınası da varmı acaba,yahu mu maynet ne müzevir yahu denecek laf yok buna.
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