Kronik prostatit hastalığıyla mücadele için 4KAP testi şart!

En sık 50 yaş altı erkeklerde görülse de 50 yaş üstü erkeklerde de sık görülür. Yaşam kalitesini bozan, kişiyi depresyona ve yalnızlığa iten ciddi bir hastalıktır.
Kronik prostatitte en önemli sorun doğru tanı konulmasıdır. Yapılan araştırmalar gösterir ki;
KRONİK PROSTATİTLİ HASTALARIN %50’SİNİN TANISI YANLIŞ. YANİ ANLAYACAĞINIZ BAŞKA BİR HASTALIĞI VAR!
Bunun en büyük sebebi doğru testlerin ve doğru tanı araçlarının kullanılmamasıdır.
Kronik prostatit tanısı aslında her test yapılıp hiçbir şey bulunamayan hastalara konulan bir tanı olmalıdır. Sadece idrar tahlili ve şikayetler ile tanı konmamalı. Muayene, ultrason, üroflow , ürodinamik çalışmalar ve sistoskopi gibi testler yapılsa da esas ve en önemli test 4KAP testidir. Bu test sayesinde sadece tanı koymak değil aynı zamanda sınıflandırma yapmak içinde önemlidir.
Doğru sınıflandırma ise bizi doğru tedaviye götürür. Bu da ancak 4 KAP TESTİ ile yapılabilir.
4 KAP TESTİ; (şekil -1)
Şekil:1 4KAP TESTİ
Oldukça basit bir testtir. Adı üzerinde 4 tane idrar kabına örnek almaktan ibarettir. Alınan tüm örnekler hem mikroskop altında incelenir hem de bakteri var mı diye kültür yapılır.
1.kap; Kişi ilk ya da ön idrarını ( idrarın akmaya başladığı anki 10 ml) kaba verir. Bu sayede penis içindeki idrar yollarında bir enfeksiyon var mı bu anlaşılır.
2.kap; Kişin orta idrarını verir. Yani ilk kabı veren kişi hemen sonra 2. Kaba orta yada ara idrarını doldurur. Bu sayede idrar kesesinde bir enfeksiyon var mı bu anlaşılır.
3.kap; Kişi idrar verme işlemini tamamladıktan sonra , prostat masajı yapılarak ( doktor tarafından) penisin ucundan gelecek prostat sıvısı örneği 3. Kaba alınır. Prostat masajı çoğunlukla el ile yapılır. Ben burada tedavide de kullandığı prostat masajı aletini kullanıyorum. Daha konforlu ve daha çok sıvı almamızı sağlıyor. Alet ile prostatın tüm bölgelerine ulaşabiliyoruz. Ulaştığımız bölgelere titreşim vererek prostat sıvısının idrar yollarına geçmesini sağlıyoruz. El ile yapılan masaja göre çok daha etkili. Bu sayede prostat içinde bir enfeksiyon var mı bu anlaşılır. Şekil-2
Şekil 2 PROSTAT MASAJ ALETİ
4. kap; Kişinin prostat masajı bitince tekrar idrar vermesidir. Aynen 1. Kapta olduğu gibi ön idrar ya da ilk idrar kaba alınır. Bu sayede 3. Kapta olduğu gibi prostat enfeksiyonu var mı bu anlaşılır.
Sonuçlar gelince net bir sınıflandırma yapılıp doğru tedavi uygulanabilir.
Bu nedenle son sözüm şudur;
KRONİK PROSTATİT ŞÜPHESİ OLAN HER HASTAYA 4 KAP TESTİ MUTLAKA YAPILMALIDIR.
Op. Dr. Berk Karataş
Üroloji Uzmanı
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