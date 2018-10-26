Kronik prostatit hastalığıyla mücadele için 4KAP testi şart!

En sık 50 yaş altı erkeklerde görülse de 50 yaş üstü erkeklerde de sık görülür. Yaşam kalitesini bozan, kişiyi depresyona ve yalnızlığa iten ciddi bir hastalıktır.

Kronik prostatitte en önemli sorun doğru tanı konulmasıdır. Yapılan araştırmalar gösterir ki;

KRONİK PROSTATİTLİ HASTALARIN %50’SİNİN TANISI YANLIŞ. YANİ ANLAYACAĞINIZ BAŞKA BİR HASTALIĞI VAR!

Bunun en büyük sebebi doğru testlerin ve doğru tanı araçlarının kullanılmamasıdır.

Kronik prostatit tanısı aslında her test yapılıp hiçbir şey bulunamayan hastalara konulan bir tanı olmalıdır. Sadece idrar tahlili ve şikayetler ile tanı konmamalı. Muayene, ultrason, üroflow , ürodinamik çalışmalar ve sistoskopi gibi testler yapılsa da esas ve en önemli test 4KAP testidir. Bu test sayesinde sadece tanı koymak değil aynı zamanda sınıflandırma yapmak içinde önemlidir.

Doğru sınıflandırma ise bizi doğru tedaviye götürür. Bu da ancak 4 KAP TESTİ ile yapılabilir.

4 KAP TESTİ; (şekil -1)



Şekil:1 4KAP TESTİ

Oldukça basit bir testtir. Adı üzerinde 4 tane idrar kabına örnek almaktan ibarettir. Alınan tüm örnekler hem mikroskop altında incelenir hem de bakteri var mı diye kültür yapılır.

1.kap; Kişi ilk ya da ön idrarını ( idrarın akmaya başladığı anki 10 ml) kaba verir. Bu sayede penis içindeki idrar yollarında bir enfeksiyon var mı bu anlaşılır.