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    4. Kuaför tuvalete gizli kamera yerleştirerek müşterilerini kaydetmiş! İfşaların arkası kesilmedi... Karısının ve kızının odasında da kamera varmış

    Kuaför tuvalete gizli kamera yerleştirerek müşterilerini kaydetmiş! İfşaların arkası kesilmedi... Karısının ve kızının odasında da kamera varmış

    12.12.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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    Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Vrilissia bölgesindeki bir kuaför salonundaki olay ülke basınına yerleşti. 49 yaşındaki ismi açıklanmayan kuaförün salondaki tuvaletlere gizli kamera yerleştirdiği ve müşterilerini ve kadın çalışanların çıplak görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerin ifşa edilmesinden sonra ismi açıklanmayan adamın eşi de şikayetçi oldu.

    İsmi açıklanmayan 49 yaşındaki kuaför salonu sahibinin dükkanının tuvaletine gizli kamera yerleştirerek bağlı bulunduğu cep telefonu üzerinden kadın çalışanları ve müşterilerini izlediği ortaya çıktı. Şikayetler üzerine olay yerine gelen Yunan polisi adamı gözaltına aldı. Adamın ismi açıklanmayan eşi de evinde gizli kameralar tespit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

    SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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    Adamın ismi açıklanmayan eşi, "Tüm alanları (ana ve yardımcı) dolaştıktan, mobilyaları, mutfak eşyalarını, dolapları ve dairenin diğer saklanma yerlerini aradıktan sonra gizli kameraları buldum. Banyo şofbeninin üzerine yerleştirilmiş bir kamera, iki yatak odasından birinde bulunan TV kablosuna yerleştirilmiş bir kamera vardı" dedi.
    Evinde ve iş yerinde gizli kameraların bulunması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilen kuaför, "Pornografi bağımlılığım var" diyerek kendisini savundu.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Olayı fark eden bir kuaför çalışanı, "Cep telefonu ekranında tuvaletin görüntüleri vardı. Biz oraya günde 4-5 kez gidiyorduk. Bu adamın iki cep telefonu var. Her saç kesiminden sonra tuvalete gidip 10 dakika kaldığını hatırlıyorum hatta ona bir sağlık sorunu olup olmadığını sormuştum" dedi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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    Kuaför Yunanistan
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