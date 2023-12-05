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    4. Kucağında 3 yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle görüldü! Cani anne döverek öldürdüğü oğlunun cesediyle saatlerce yürüdü

    Kucağında 3 yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle görüldü! Cani anne döverek öldürdüğü oğlunun cesediyle saatlerce yürüdü

    05.12.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinin Morganton kentinde yaşayan 37 yaşındaki Gloria Elena Hughes bölgesinde yaşayan bir kadın 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürmekle suçlanarak tutuklandı. Yetkililer, soruşturmada darp anını kaydeden video kanıtlarının ve güvenlik kamerası görüntülerinin kullanıldığını söyledi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Kuzey Karolina'nın Morganton kentinde yaşayan 37 yaşındaki Gloria Elena Hughes, 3 yaşındaki Jason Garcia'nın cansız bedenini kucağında taşırken karayolunda yürüdüğü görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Birinci derece cinayet ve ve ölümle sonuçlanan çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya bulunan 37 yaşındaki Hughes tutuklandı.

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    Anne Hughes, 3 yaşındaki oğlunun nefes darlığı yaşaması üzerine acil servise getirdi ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası Hughes ve Garcia'nın tüm gece hastanede kaldıktan sonra sabah saatlerinde ayrıldığını gösterdi.

    Mahkeme kayıtlarında yer alan belgelerde anne ve oğlunun hastaneden ayrılmasından yaklaşık 5 saat sonra Bel Air'in Kuzey Ana Caddesi'ndeki bir kişisel depolama iş yerindeki güvenlik kameraları, Hughes'u 3 yaşındaki oğluyla şiddetli bir şekilde mücadele ederken yakaladı. Görüntülerden 1 saat sonra ise küçük çocuğun hareket edemeden annesinin kucağında taşındığı fark edildi.

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