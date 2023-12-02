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    4. Sonunda bu da oldu! Bez bebekle evlenen kadın ikinci kez hamile olduğunu söyleyip cinsiyet partisi yaptı

    Sonunda bu da oldu! Bez bebekle evlenen kadın ikinci kez hamile olduğunu söyleyip cinsiyet partisi yaptı

    02.12.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes annesinin diktiği bez bebekle evlenerek dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. TikTok'ta sık sık bez bebek kocası ve ondan dünyaya geldiğini iddia ettiği bez bebek oğluyla hayatına dair kesitler paylaşan Moraes ikinci kez hamile olduğunu söyledi. Bez bebek kocasıyla cinsiyet partisi yapan Moares o anları sosyal medyadan paylaştı.

    Meirivone Rocha Moraes ve Moraes'in annesi tarafından yapılan bez bebek kocası Marcelo, TikTok'taki paylaşımında ikinci çocukları için 40 kişilik cinsiyet açıklama partisi düzenledi. Moraes cinsiyet partisinde iki çocuklarının cinsiyetinin kız olduğunu ve Aralık ayında dünyaya geleceğini söyledi. Moraes kızlarının adını ise Marceliho olarak açıkladı.

    "ÇOK SEVİLECEK"

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    Yeni bebeklerinin dünyaya gelmesini büyük bir heyecanla beklediklerini dile getiren Moraes, "Erkek olmasını istedim çünkü kız sahibi olmanın çok pahalı olduğunu ve çok daha fazla iş gerektirdiğini duydum. Yine de bebek ben ve babası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacak ve çok sevilecek. Marcelo çok ama çok mutlu çünkü bir kız istiyordu. Zaten bir oğlumuz var" dedi.

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    Cinsiyet partisi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kafam çok karıştı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biri neler olduğunu bana anlatabilir mi?" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Bez bebek cinsiyet partisi
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