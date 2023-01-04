Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçakladı! 'Taciz ettiniz sapıksınız' Trafikte dehşet anları

Başakşehir TEM Otoyolu'nda geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntüler her detayıyla kan dondurdu. Kadın sürücünün yolunda ortasında, bir elinde bıçak, kucağında da bebekle saldırgan tavırlar sergilemesi dehşete düşürdü. Ambulans, aracına çarptığı için kadın sürücünün ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladığı öğrenilirken yaşananlar saniye saniye kaydedildi. İşte trafikteki dehşet anlarının detayları...

BIÇAKLA SALDIRIP KOLUNDAN YARALADI

Hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt, istikametine giden kadının aracına iddiaya göre ambulans çarptı.

Kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.

Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı.

Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı.

"TACİZ ETTİNİZ, SAPIKSINIZ"

Ambulans şoförüne olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi.

Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.

Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu. Saldırgan daha sonra aracına binerek, uzaklaştı. (DHA)





