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    4. Küçük çocuğun kafası arabanın camına sıkıştı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı... Ağlama sesini duyan koşarak geldi

    Küçük çocuğun kafası arabanın camına sıkıştı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı... Ağlama sesini duyan koşarak geldi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.08.2024 15:07
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerde ismi açıklanmayan yeni yürümeye başlayan çocuğun kafası arabanın camına sıkıştı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüleri hemen viral oldu.

    Küçük çocuğun kafası arabanın camına sıkıştı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı... Ağlama sesini duyan koşarak geldi

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde arabanın arka koltuğunda oturan küçük bir çocuğun kazara aracın camına başını sıkıştırdığı anlar yer aldı. Küçük çocuğun başını kurtarmak için birkaç saniye boyunca mücadele ettiği ve sonunda annesi tarafından fark edildiği görüldü.

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    Yoldan geçenler çocuğun ağlama sesini duyarak yardıma koştu. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her zaman küçük çocuklara dikkat etmeniz gerekiyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok talihsiz olaylar.. Ebeveynleri suçlamak kolay ama çocuklar konusunda çok daha dikkatli olunmalı" yorumunu yaptı.

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