Küçük çocuğun kafası arabanın camına sıkıştı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı... Ağlama sesini duyan koşarak geldi

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde arabanın arka koltuğunda oturan küçük bir çocuğun kazara aracın camına başını sıkıştırdığı anlar yer aldı. Küçük çocuğun başını kurtarmak için birkaç saniye boyunca mücadele ettiği ve sonunda annesi tarafından fark edildiği görüldü.

Yoldan geçenler çocuğun ağlama sesini duyarak yardıma koştu. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her zaman küçük çocuklara dikkat etmeniz gerekiyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok talihsiz olaylar.. Ebeveynleri suçlamak kolay ama çocuklar konusunda çok daha dikkatli olunmalı" yorumunu yaptı.