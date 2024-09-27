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Fenomen isim korkunç olayı anlattı! Tedavi için gittiği diş hekimi tarafından uyuşturulup kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.09.2024 09:54
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Instagram modeli Stefania Costache, diş ameliyatı için gittiğini ancak diş hekimi tarafından uyuşturularak kaçırıldığını ve daha sonra evinde saldırıya uğradığını açıkladı. Fenomen ismin açıklamaları dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Fenomen isim korkunç olayı anlattı! Tedavi için gittiği diş hekimi tarafından uyuşturulup kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradı...

MYNET|DIŞ HABERLER Instagram modeli Stefania Costache sosyal medyadan yaptığı açıklamasında diş hekimi Costin Iulian Berechet'in kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak diş tedavisi karşılığında reklam anlaşması yaptığını söyledi.

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Dişlerinde sorunlar olduğunu dile getiren Costache, "Ocak 2020'de doktor bana Instagram'dan bir takas teklifinde bulundu, ya da en azından ben öyle anladım.Dişlerimle ilgili bazı sorunlarım vardı; bunlar çok belirgindi ama maliyeti yüksek olduğu için çözemiyordum.Bana yazdığında bunları çözme fırsatını gördüm ve ne yapılabileceğine bakmaya karar verdim" dedi.

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Instagram'da reklam karşılığında diş hekimi randevu sırasında diş hekimi fenomen isme ilaç vererek uyuşturup evine götürdü ve tecavüz etti. Berechet, Romanya'daki hakimler tarafından suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İddiaları reddetti ancak Bükreş Bölge Mahkemesi hakimleri geçen hafta onu cinsel saldırı ve haksız yere alıkoyma suçlarından suçlu buldu. Diş hekiminin ayrıca mağduruna 40 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 829 bin TL) tazminat ödemesi emredildi ve hapisten çıktıktan sonra beş yıl boyunca diş hekimliği yapması yasaklandı.

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sosyal medya tecavüz Diş hekimi
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