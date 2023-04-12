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  4. 'Kuduz' göndermesine çok sert karşılık! Ümit Özdağ ile Yeşil Sol Parti atışmasında karşılıklı ağır ifadeler: "Size aşı yapmaya gelmiştim"

'Kuduz' göndermesine çok sert karşılık! Ümit Özdağ ile Yeşil Sol Parti atışmasında karşılıklı ağır ifadeler: "Size aşı yapmaya gelmiştim"

12.04.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Yeşil Sol Parti'nin standını ziyarete gitti. Stantta partiden kimseyi bulamayan Özdağ, "Muhtemelen dağa çıktılar" diyerek alandan ayrıldı. Yeşil Sol Parti'den yapılan açıklamada "Arkadaşlarımız kuduz olmamak için alanı terk etmişler" denirken Özdağ bu sözlere sert karşılık verdi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile 14 Mayıs'a hazırlanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sokağa inip esnafla, seçmenle bir araya gelmeye devam ediyor. Özdağ dün ise Ümraniye'de siyasi partilerin stantlarını ziyaret etti ancak HDP'nin çatısı altında katılacağı Yeşil Sol Parti'nin standında kimseyi bulamadı.

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"MUHTEMELEN DAĞA ÇIKTILAR"

Özdağ bunun üzerine standın önünde "Bütün siyasi partilerin stantlarını ziyaret ediyoruz. Şimdi de Yeşil Sol Parti standının önüne geldik ama kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar" sözleriyle açıklama yaptı.

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"BU FAŞİST..."

O anlarda kayıtta olan kamera görüntüleri sosyal medyada gündem olurken Yeşil Sol Parti de videoyu paylaşıp bir açıklama yaptı. Özdağ'a sert ifadelerle tepki gösterilen açıklamada "Bu Faşist standımızı ziyarete gelmiş. Arkadaşlarımız KUDUZ olmamak için alanı terk etmişler. Biliyorsunuz kuduz bulaşıcıdır" dendi.

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"BEN SİZİN VETERİNERİNİZİM"

Ümit Özdağ'ın Yeşil Sol Parti'ye yanıtı da bir o kadar sert oldu. Partinin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Ben yıllardan bu yana sizin veterinerinizim. Televizyonlarda kuduran bölücüleri şoklayarak tedavi ederim: Size aşı yapmak için gelmiştim" ifadelerini kullandı.

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Ümit Özdağ

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