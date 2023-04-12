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Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

12.04.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vatandaşlarla yaptığı buluşmalarına devam ettiği Üsküdar, Çengelköy'de bir bulunan bir mekana alınmadığı iddia edildi. Çengelköy Tarihi Çınaraltı işletmesi ise iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından olayla ilgili bir açıklama yaparak Ümit Özdağ ve beraberindekilerin mekana giriş görüntülerini yayınladı.

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, akşam saatlerinde Çengelköy'de bulunan Tarihi Çınaraltı işletmesine gitti. Özdağ ve beraberindekilerin sosyal medyada paylaşılan videolarda, ‘Tarihi Çınaraltı’ adlı cafeye hiçbir gerekçe sunulmadan içeriye alınmadığı iddia edildi. Bu iddianın ardından Çengelköy Tarihi Çınaraltı işletmesi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

"ZORLAMACI BİR TAVIRLA İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Ümit Özdağ ve Zafer Partili kalabalık bir grup işletmemize gelmiş, zorlamacı bir tavırla içeriye girmeye çalışmış, durumdan rahatsız olan müşterilerimizin bir kısmıyla tartışmaya girerek, huzursuzluk çıkarmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

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Tarihi Çınaraltı'nın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Sayın Ümit Özdağ ve Zafer Partili kalabalık bir grup işletmemize gelmiş, mekan sahibi tarafından elleri sıkılarak nezaketle karşılanmıştır. Müşterilerimizle iletişim kurmak isteyen Sayın Ümit Özdağ’a, daha önceki seçim dönemlerinde diğer siyasi parti temsilcilerinden de rica ettiğimiz gibi insanların rahatsız olmayacağı şekilde küçük bir grupla propagandalarını yapmaya imkan verildiği halde kalabalık kitle agresif ve zorlamacı bir tavırla içeriye girmeye çalışmış, durumdan rahatsız olan müşterilerimizin bir kısmıyla tartışmaya girerek huzursuzluk çıkarmışlardır.

‘İŞLETMEMİZ SİYASİ AMAÇLI ŞOVLARLA PROVOKASYONA MARUZ KALMIŞTIR’

Tarihi Çınaraltı kendi sektöründe yazılı ve görsel basında en fazla habere konu olan, Çengelköyümüzle özdeşleşmiş köklü bir müessesedir. Bu mekan her şeyden önce dışarıdan yiyecek getirmeye müsaade ederek Çengelköy esnafının ortak salonu gibi çalışmaktadır. Müşterilerini hiçbir ırk, mezhep, meşrep ve siyasi aidiyet ayrımı yapmadan Türk örf ve âdetlerine uygun bir şekilde karşılayıp misafir etmektedir.

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Tüm İstanbulluların yakından tanıdığı işletmemiz birilerinin siyasi amaçlı şovlarla provokasyonuna maruz kalmıştır. Sayın Ümit Özdağ ve çevresindeki Zafer Partili şahısların, işletmemizin ticari imajına zarar veren, Türk örf ve âdetlerine uygun olmayan bu davranışlarını esefle kınıyoruz.”

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