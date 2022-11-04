Kuduz hastalığının belirtilerine dikkat! Kuduz hastalığı nedir? Nasıl bulaşır?

Kuduz, bulaşıcı olan hastalıklar arasında bulunmaktadır ve ölümcül sonuçları vardır. Kuduz, enfekte hayvanların salyasından insanlara yayılan ölümcül bir virüstür. Kuduz virüsü genellikle ısırma yoluyla diğer canlılara bulaşır. Kuduz sadece kedi ve köpekten değil birçok hayvandan bulaşabilmektedir. Kuduza erken müdahale edilmemesi hastanın ölümüne sebep olmaktadır. Kuduzdan korunmak için aşı yaptırmak çok önemlidir.

KUDUZ RİSKİ TAŞIYAN HAYVANLAR

Ülkemizde kuduza yakalanma ve bulaştırma olasılığı en yüksek türler arasında at, eşek, inek, keçi, kedi, ve köpek gibi evcil hayvanlar ile ayı, çakal, domuz, kirpi, kokarca, köstebek, kurt, tilki, sansar, yarasa gibi yabani hayvanlar bulunur.

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Kuduz bir hayvanın;

Isırması veya tırmalaması,

Salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göze, ağıza ve buruna temas etmesi,

Etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi ile bulaşır.

Bu nedenle kuşkulu ısırıklarda hayvan 10 gün gözlem altında tutulur. Kuduz kuluçka süresi 5 gün ile 1 yıl arasında olmakla birlikte ortalama 1-2 aydır.

KUDUZ BELİRTİLERİ

Kuduz hastalığının belirti ve semptomları, gripbelirti ve semptomları ile benzerlik gösterebilir ve günler boyu devam edebilir. Bu ilk aşamadan sonra ortaya çıkan belirti ve semptomlar arasında;

Ateş

Baş ağrısı

Ajitasyon

Akıl karışıklığı

Anksiyete

Aşırı tükürük üretimi

Halüsinasyonlar

Hiperaktivite

Isırılan bölgede duyu değişikliği

Kısmi felç

Kusma

Mide bulantısı

Uykusuzluk

Yutma güçlüğü ve yutma güçlüğü nedeniyle sıvı içmeye karşı geliştirilen korku hissi bulunur.

KUDUZ HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Kuduz bir hayvan tarafından ısırılan bir bireye kuduz virüsünün bulaşıp bulaşmadığını belirtiler ortaya çıkmadan önce öğrenmenin bir yolu yoktur.

HAYVAN ISIRIKLARINDA NE YAPMAK GEREKİR?

Hayvan tarafından ısırılan bireyler, kuduz ihtimali haricinde de mutlaka tıbbi yardım almalıdır. Isırılmadan hemen sonra ise yara sabun ve bol miktarda su ile nazikçe yıkanmalıdır. Bu virüsün temizlenmesine yardımcı olabilir. Isırılma sonrası alınan yardım sürecinde doktor bireye durum hakkında, kendisini ısıran hayvanın türünün ne olduğu, vahşi ya da evcil olup olmadığı, evcil ise kime ait olduğu, aşılarının tam olup olmadığı, ısırılmadan önce hayvanın davranışlarını, hayvanın kışkırtılmadan mı ısırdığını ve hayvanın ısırmadan sonra yakalanıp yakalanmadığını anlamak için çeşitli sorular soracaktır.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup tedavisi bulunmamaktadır ancak belirtilen kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi uygulamaları ile kuduz önlenebilir. Ayrıca kuduz testi yapılacak köpek ya da kediye ait en az 1 ml’lik kan serumu örneği alınmalıdır.



