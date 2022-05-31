Kulislerde konuşulan bomba iddia! Kılıçdaroğlu onun adını önerecek…

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili tartışmalar devam ederken kulislerde konuşulan isimlere bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi. Muhalefetin adayları olarak ismi geçen Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra şimdi de Haluk Koç’un adaylar arasında değerlendirilebileceği iddia edildi.

İddiaya göre 6’lı masada Kemal Kılıçdaroğlu kendi isminin kabul görmemesi üzerine Haluk Koç’u aday olarak liderlere önerecek. Dikkat çeken kulis bilgisini Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin bugünkü köşesinde dile getirdi. Şahin, yazısında muhalefetin adayı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

En son bomba Haluk Koç. Kemal Kılıçdaroğlu’nun altılı masayı kendi adaylığına ikna edememesi durumunda Koç’u gündeme getireceği konuşuluyor şu sıralar Ankara’da.

Haluk Koç, bir dönem CHP’de Baykal’a bile rakip olmuştu.

Profesör. Üç dil biliyor. Temsili kabiliyeti ve hitabeti güçlü. İyi Parti ve Saadet’in de itiraz etmeyeceği bir aday olabilir.

Popüler iki belediye başkanının hafta sonunda Van’da lastiği nasıl patlattığını gördük.

Tecrübe, nerede, nasıl konuşacağını bilmek önemli. Hele de siyasette.

O nedenle, bir de bakmışsınız Kılıçdaroğlu “Gel bakalım Haluk Hoca” diye Koç’u kürsüye davet edebilir! Olmaz demeyin. Burası Ankara. Dengeler bir anda değişiverir.



