SON DAKİKA | Çok konuşulacak erken seçim iddiası sonrası yeni açıklama! Kılıçdaroğlu 6 Kasım tarihini verdi mi? 'IŞİD saldırısı ihtimali vardı...'

Anket firmaları tek tek yaptıkları anket sonuçlarını paylaşırken 2023 seçiminin geri alınacağına yönelik iddialar da gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim için tarih verdiği iddia edilmişti. CHP'nin önemli isimlerinden Engin Özkoç, hem yüz yüze hem de telefonlar aracılığıyla çok fazla tehdit aldıklarını söyledi.

SON DAKİKA: CHP, 6 KASIM'DA ERKEN SEÇİM İDDİALARINI YALANLADI!

Gerçek Gündem'e konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Bizim Genel Başkanımız 6 Kasım şeklinde gün vermez fakat Kasım'da erken seçim beklentisi sıkça konuşulan bir şey. Siyasetçiler de bunu kendi arasında konuşuyor. Erken seçim MYK gündemine de geldi. Erken seçime karar verecek tek kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedi.

'IŞİD'İN SALDIRI İHTİMALİ VARDI'

'Genel Başkanımıza bizden on kat fazla tehdit geliyor. Ankara Çubuk'ta genel başkanımızı bizzat öldürmeye kalktılar. 'Vurun, öldürün, evi yakın' söylemleri linç ortamı oluşturdu. Biliyorsunuz Adalet Yürüyüşü'nde IŞİD militanlarının saldırısına uğrama ihtimalimiz vardı. Biz bunları yaşıyoruz.'

'EĞER KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA GENEL BAŞKANIMIZ...'

'Yılbaşından önce erken seçim olabileceğini düşünmüyorum. Ekonomik problemleri gündemden düşürmek için uğraşıyorlar. Eğer Genel Başkanımız aday olursa ve Cumhurbaşkanı olursa CHP'nin kurultayları genel başkanı belirler. O günkü siyasi konjöktüre göre belirlenir.'



