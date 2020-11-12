Kullanıcılar şikayet etti: iPhone 12 sinyal sorunu yaşıyor!

Son zamanlarda, Apple Topluluğu’ndaki birçok iPhone 12 kullanıcısı, mobil sinyalle ilgili bir sorun bildirdi. Raporlara göre, sinyal çoğu durumda rahatsız edici derecede zayıf ve çok sık dalgalanma gösteriyor. Hatta bazı durumlarda iPhone 12 sinyali komple kaybediyor. Bu sorun cihazı uçak moduna almak ile de çözülmüyor. İyi bir sinyal almak için telefonu yeniden başlatmanız gerekiyor. Bu kullanıcılar için çok büyük bir yük.

Bir kullanıcıya göre iPhone 12’ye (256GB) 10 günde en az 8 kez hiç sinyal gelmiyor. Sinyali geri yüklemek için ağ ayarlarını birçok kez yeniden başlatmak veya geri yüklemek gerekiyor.

Başka bir kullanıcı ise: “Günde birçok kez hizmet yok uyarısı alıyorum. Uçuş modu işe yaramıyor. Yalnızca yeniden başlatınca sorun çözülüyor Ne yapmalıyım?” ifadesini kullandı.

iPHONE 12 SİNYAL SORUNLARI NASIL BAŞ GÖSTERİYOR?

iPhone 12’nin sinyal sorunu hem çift sim hem de tek sim’de görünüyor.

Pek çok senaryoda sinyal komple gidiyor ve otomatik olarak geri gelmiyor. Sinyal olmadığında bile Wi-Fi’ye bağlanılamıyor.

Uçuş modunu açıp kapatmak, ana kart ile ikincil kart arasında geçiş yapmak, SIM kartı değiştirmek, pozisyonu değiştirmek, sistemi 14.2’ye güncellemek gibi işlemler sorunu çözmüyor. SİNYAL SORUNUNU APPLE CEVAPLADI Apple bu konuya resmi olarak yanıt verdi. Apple’a göre, bu sorunu gidermek için kullanıcılar şunları yapmalı;

Telefonu kapat

SIM kartı çıkarın ve yeniden takın

Operatör ayarlarını güncelleyin ve sistemi güncelleyin

Apple’ın müşteri hizmetleri, bir donanım sorununa ilişkin bildirim almadığını söyledi. Bu sorun muhtemelen yazılımla alakalı. Umarız Apple en kısa sürede bu sorunu çözüme kavuşturur.

