Kullanıcılar şikayetçi: Yeni iPad mini ekran sorunu yaşıyor

Yeni iPad mini, belki de tarihinin en büyük tasarım değişikliği ile birlikte tanıtıldı. iPad Air gibi daha dar çerçeveli bir tasarıma bürünen, çerçevedeki ana ekran tuşunu ortadan kaldıran ve Touch ID'yi üst düğmeye entegre eden yeni iPad mini, şu sıralar müşteriler tarafından yaşandığı öne sürülen bir sorun ile gündemde.

Bazı iPad mini kullanıcılarının şikayetine göre, tabletin ekranı portre modunda "Jelly Scrolling" olarak adlandırılan bir sorun yaşıyor.

Bu sorun, bir web sayfası ya da belge gibi metin tabanlı bir içeriğin dikey olarak kaydırıldığında fark ediliyor. Sayfa kaydırılmak istendiğinde ekranın bir tarafı diğerinden daha hızlı yanıt veriyormuş gibi görünüyor ve bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Bu da görüntülemeyi oldukça etkiliyor.

Sorunun yatay moddayken yaşanmadığı aktarılıyor.

Yaşanan sorun, ağır çekim bir videoyla da gösterilmiş durumda.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.



In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI