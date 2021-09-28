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Kullanıcılar şikayetçi: Yeni iPad mini ekran sorunu yaşıyor

28.09.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 ailesi ile birlikte tanıtılan yeni iPad mini'de ekran sorunu baş gösterdi. Çok sayıda müşterinin paylaştığına göre yeni iPad mini'nin ekranında jöle kayması sorunu (Jelly Scrolling) yaşanıyor.

Kullanıcılar şikayetçi: Yeni iPad mini ekran sorunu yaşıyor

Yeni iPad mini, belki de tarihinin en büyük tasarım değişikliği ile birlikte tanıtıldı. iPad Air gibi daha dar çerçeveli bir tasarıma bürünen, çerçevedeki ana ekran tuşunu ortadan kaldıran ve Touch ID'yi üst düğmeye entegre eden yeni iPad mini, şu sıralar müşteriler tarafından yaşandığı öne sürülen bir sorun ile gündemde.

iPAD MINI'DE EKRAN SORUNU FARK EDİLDİ

Bazı iPad mini kullanıcılarının şikayetine göre, tabletin ekranı portre modunda "Jelly Scrolling" olarak adlandırılan bir sorun yaşıyor.

iPad mini-1

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Bu sorun, bir web sayfası ya da belge gibi metin tabanlı bir içeriğin dikey olarak kaydırıldığında fark ediliyor. Sayfa kaydırılmak istendiğinde ekranın bir tarafı diğerinden daha hızlı yanıt veriyormuş gibi görünüyor ve bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Bu da görüntülemeyi oldukça etkiliyor.

Sorunun yatay moddayken yaşanmadığı aktarılıyor.

Yaşanan sorun, ağır çekim bir videoyla da gösterilmiş durumda.

APPLE'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bunun yalnızca bazı iPad mini modellerini etkileyen bir donanım sorunu mu, daha yaygın bir donanım sorunu mu yoksa bir yazılım güncellemesiyle çözülebilecek bir sorun mu olduğu şu anda net değil.

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Ancak müşterilerinin şikayetlerine karşılık Apple'dan bir açıklama geleceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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