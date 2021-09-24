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Apple'ın bile ilgisini çekebilecek iPad Pro söylentisi!

24.09.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni ve ilgi çeken bir söylenti, gelecekteki iPad Pro'nun yatay bir kamera düzenine ve arkada yatay bir Apple logosuna sahip olabileceğini iddia etti.

Apple'ın bile ilgisini çekebilecek iPad Pro söylentisi!

iPad Pro için çıkan söylenti, Apple'ın güçlü tabletinin gelecekteki bir modelinin yatay bir kamera düzeni ve arkada yatay bir Apple logosu içereceğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Söylentinin arkasındaki kaynak, planlanan bu tasarım değişikliklerinin ne zaman olacağını tam olarak söyleyemeyeceğini belirtiyor.

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Apple son yıllarda iPad Pro'yu neredeyse bir dizüstü bilgisayar gibi tanıtmaya başladı. Bu da yatay kullanımı beraberinde getirdi. Ancak buna rağmen iPad Pro'nun arkasındaki logo yatay değil, dikey. Magic Keyboard'un arkasındaki logo ise yatay. Bu nedenle Apple, iPad Pro'yu aksesuarlarıyla daha uyumlu bir hale getirmek isteyebilir.

iPad Pro-2

Ayrıca, iPadOS'un başlangıç ekranındaki Apple logosunun da artık yatay olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Apple iPad Pro'yu aslında çok yakın bir tarihte güncelledi. Geçtiğimiz nisan ayında güncellenen iPad Pro, M1 çipine sahip oldu ve 12.9 inç mini LED teknolojisi ile donatıldı. Ancak Apple, iPad Pro'nun tasarımında radikal değişiklikler yapmadı. Hatta iPad Pro'nun tasarımı, uzun bir süredir aynı bile diyebiliriz.

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Bakalım çıkan söylenti gelecekte gerçeğe dönüşecek mi?

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