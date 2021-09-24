Apple'ın bile ilgisini çekebilecek iPad Pro söylentisi!

iPad Pro için çıkan söylenti, Apple'ın güçlü tabletinin gelecekteki bir modelinin yatay bir kamera düzeni ve arkada yatay bir Apple logosu içereceğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Söylentinin arkasındaki kaynak, planlanan bu tasarım değişikliklerinin ne zaman olacağını tam olarak söyleyemeyeceğini belirtiyor.

APPLE UYUM İSTİYOR OLABİLİR

Apple son yıllarda iPad Pro'yu neredeyse bir dizüstü bilgisayar gibi tanıtmaya başladı. Bu da yatay kullanımı beraberinde getirdi. Ancak buna rağmen iPad Pro'nun arkasındaki logo yatay değil, dikey. Magic Keyboard'un arkasındaki logo ise yatay. Bu nedenle Apple, iPad Pro'yu aksesuarlarıyla daha uyumlu bir hale getirmek isteyebilir.

Ayrıca, iPadOS'un başlangıç ekranındaki Apple logosunun da artık yatay olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Apple iPad Pro'yu aslında çok yakın bir tarihte güncelledi. Geçtiğimiz nisan ayında güncellenen iPad Pro, M1 çipine sahip oldu ve 12.9 inç mini LED teknolojisi ile donatıldı. Ancak Apple, iPad Pro'nun tasarımında radikal değişiklikler yapmadı. Hatta iPad Pro'nun tasarımı, uzun bir süredir aynı bile diyebiliriz.

Bakalım çıkan söylenti gelecekte gerçeğe dönüşecek mi?

