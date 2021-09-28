iPhone 13’te müzik çalmayı engelleyen hata giderildi

Sö konusu hata, yeni cihaz bir yedekten geri yüklenirse, kullanıcıların Apple Music kataloglarına, ayarlarına erişmesini veya Senkronizasyon Kitaplığı'nı kullanmasını engelliyor.

HATADAN HANGİ CİHAZLAR ETKİLENDİ?

Apple Music hatasından etkilendiği düşünülen cihazlar iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. En yeni Apple iPad mini ve 9. nesil iPad de bu hatadan etkileniyor.

iPhone 13 Pro Max, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Apple etkinliğinde tanıtılan bir grup cihazın arasındaydı. Bazı dikkat çeken özellikler sunan model, 1.600 dolar fiyat etiketi ile birlikte geliyor. Performans açısından, iPhone 13 Pro Max, pil ömrü, ekranın parlaklığı, ekran boyutu vb. dahil olmak üzere çeşitli yönlerden daha düşük modelleri geride bırakıyor.

Apple Music hatasının yayın öncesi incelemeden nasıl kaçtığı belli değil, ancak güncelleme soruna hızlı çözüm.

Şimdilik, Apple’ın en son ürünlerinde fark edilebilecek tek kusur bu. Şirket, Apple çalışanları tarafından ticari sırlarının utanç verici sızıntılarıyla son zamanlarda mücadele ediyor. Sızıntıyı durdurmak için bazen sıkı önlemler alınsa bile, sızıntılar devam ediyor. En azından Apple Music bug sorununun geçen hafta cihazların piyasaya sürülmesinden önce sızdırılmadığını biliyoruz. Bu şirket için ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilirdi.

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