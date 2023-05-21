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Kullanıcılardan iOS 16.5 sonrası dikkat çeken şikayet!

21.05.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone işletim sisteminin yeni sürümü iOS 16.5'i geçtiğimiz günlerde kullanıma sunmuştu. Şimdi ise iOS 16.5 güncellemesi sonrası Apple Destek Topluluğu ve Reddit'teki birçok kullanıcı, bir sorunla karşılaştıklarını ileri sürdü. Kullanıcıların bu iddiası dikkat çekmeyi başardı.

Kullanıcılardan iOS 16.5 sonrası dikkat çeken şikayet!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu yeni iOS sürümü iOS 16.5 bu kez ilginç bir sorun iddiasıyla gündemde. Çıkan haberlere göre, MacRumors Forumları, Apple Destek Topluluğu ve Reddit'teki birçok kullanıcı, Apple'ın Lightning - USB 3 kamera adaptörünün, iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 sürümlerine güncellenmiş iPhone ve iPad'lerle çalışmadığını ileri sürdü.

"İOS 16.5 İLE ÇALIŞMIYOR" İDDİASI

Adaptörde iPhone veya iPad'e kamera, mikrofon veya USB ile çalışan başka bir aksesuar bağlamak için bir USB-A portu ve iPhone veya iPad'i şarj etmek için bir Lightning portu bulunuyor. Ancak sosyal medya ve forumlarda kullanıcılar, iOS 16.5 ve iPadOS 16.5'ten itibaren, adaptörün artık her iki bağlantı noktasına bağlı hiçbir aygıta güç vermediğini iddia ediyorlar.

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Kullanıcıların iddia ettiği sorunun, büyük olasılıkla gelecekteki bir iOS sürümünde ele alınması gereken bir yazılım hatasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Ancak altta yatan neden bilinmiyor.

Apple iOS 16.6'nın ilk beta sürümünü geliştiricilere sunsa da, güncellemenin yayınlanmasına önünde haftalar olduğu tahmin ediliyor.

Bu nedenle şirketin hatayı erkenden düzeltmek adına bir iOS 16.5.1 güncellemesi çıkarmasının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

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