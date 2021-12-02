Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman? Kulüp dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı!

İlk sezonuyla büyük ilgi toplayan ve Salih Bademci, Gökçe Bahadır gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı Kulüp dizisinden 2. sezon tanıtımı geldi. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman?

KULÜP DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?

İlgiyle takip edilen Kulüp dizisinden yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kulüp dizisinin ilk sezonun ikinci kısmı 6 Ocak 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan fragman izleyicilerin heyecanını çoğalttı.

Tanıtım fragmanında artık hamile olan Raşel ve İsmet arasında suların durulmadığı görülüyor. Mathilda Raşel’e, ‘Yapma Raşel bu İsmet sahip çıkmayacak sana!’ diyor. Raşel ise 'Çıkacak' diyerek ısrar ediyor. Orhan Selim’e, ‘Yarın biraz daha ölçülü bir şov yapalım. Daha normal bir kostüm giyersin bu seferlik işte.’ diyor. Selim ise ‘Size bir zarar gelmesin diye.’ diyor.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1950'li yılların kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla tekrardan bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalamaktadır. Matilda ayrıca patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışacaktır. Kulübe ayak basmasıyla beraber ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışan kişiler için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirecektir.



