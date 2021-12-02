MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman? Kulüp dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı!

Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman? Kulüp dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı!

02.12.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler dijital platform Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisinin yeni sezonu ilgiyle takip ediliyordu. İkinci kısım çekimlerinin de tamamlandığı bilinen diziden yeni sezon tanıtım fragmanı geldi ve yayın tarihi de belli oldu. Peki Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman? İşte Kulüp dizisi 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi...

İlk sezonuyla büyük ilgi toplayan ve Salih Bademci, Gökçe Bahadır gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı Kulüp dizisinden 2. sezon tanıtımı geldi. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman?

KULÜP DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?

İlgiyle takip edilen Kulüp dizisinden yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kulüp dizisinin ilk sezonun ikinci kısmı 6 Ocak 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan fragman izleyicilerin heyecanını çoğalttı.

Tanıtım fragmanında artık hamile olan Raşel ve İsmet arasında suların durulmadığı görülüyor. Mathilda Raşel’e, ‘Yapma Raşel bu İsmet sahip çıkmayacak sana!’ diyor. Raşel ise 'Çıkacak' diyerek ısrar ediyor. Orhan Selim’e, ‘Yarın biraz daha ölçülü bir şov yapalım. Daha normal bir kostüm giyersin bu seferlik işte.’ diyor. Selim ise ‘Size bir zarar gelmesin diye.’ diyor.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1950'li yılların kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla tekrardan bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalamaktadır. Matilda ayrıca patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışacaktır. Kulübe ayak basmasıyla beraber ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışan kişiler için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Kuruluş Osman'da askerlerine yeni hedefi gösteriyor!Kuruluş Osman'da askerlerine yeni hedefi gösteriyor!
Anahtar Kelimeler:
Netflix Gökçe Bahadır Salih Bademci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

''Gururumla oynandı!''

''Gururumla oynandı!''

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.