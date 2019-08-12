HABER

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 20:17 | Son Güncelleme

Erzurum’da üzerine kuma getirdiği eşinin intihar etmesiyle ilgili olarak kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polisin kurduğu özel ekip tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saklandığı odunlukta yakalandı.

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde 3 Haziran 2012 tarihinde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Netice B., oturdukları apartmanın 4’üncü katından atlayarak intihar etmişti. Genç kadının babası Necati K., kızının ölümünden damadı K.B. ile kuma olarak eve getirdiği E.N.’yi sorumlu tutarak, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonunda K.B. ve kuma E.N. yargılanmaya başlandı.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davanın 25 Aralık 2014 tarihinde görülen karar duruşmasında K.B., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. E.N. ise beraat etti. Netice B.’nin ailesinin avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi’nde incelendi. Daire, K.B.’ye verilen cezayı ise az bulup, bozdu. Yeniden yargılanan K.B., toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

elbistan

ODUNLUKTA SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

İkinci kez temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak 12 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve yaklaşık 1 yıldır da firari durumda olan K.B.’nin, Elbistan’da saklandığı yönündeki bilgi üzerine, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. K.B.’yi yakalamak için fiziki ve teknik takip çalışmasını titizlikle sürdüren özel ekip, K.B.’nin, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde bir ikametin odunluğunda saklandığını tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda K.B., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de orman yangınıGÜNCELLEME - Kocaeli'de orman yangını
Bir yangın daha! Hızla büyüyorBir yangın daha! Hızla büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kahramanmaraş Elbistan odunluk

En Çok Okunan Haberler

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Ayağını sakatladı! 'Zeytin ezdim koydum'

Ayağını sakatladı! 'Zeytin ezdim koydum'

Monaco'dan Falcao hamlesi!

Monaco'dan Falcao hamlesi!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir yangın daha! Hızla büyüyor

Bir yangın daha! Hızla büyüyor

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Korkunç olay! Asansör 6'ıncı katta yere çakıldı

Korkunç olay! Asansör 6'ıncı katta yere çakıldı

İki asırdır sürdürülen gelenek! Kuyruğun sonu gözükmüyor

İki asırdır sürdürülen gelenek! Kuyruğun sonu gözükmüyor

Piknik ateşi ormanı yaktı

Piknik ateşi ormanı yaktı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Bakanlık duyurdu! 1 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.