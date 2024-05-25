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  4. Kaldığı otelin girişinde doğum yaptı! Bebeğe, ilk müdahaleyi yapan kadın polisin ismini verecekler

Kaldığı otelin girişinde doğum yaptı! Bebeğe, ilk müdahaleyi yapan kadın polisin ismini verecekler

25.05.2024 13:14
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde doğum sancıları başlayınca kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek isteyen Suriye uyruklu Rama J. (23), kaldığı geçici konaklama statüsündeki otel girişinde kendini yere bıraktı. Gelen sağlık ekiplerinin burada yaptırdığı doğumla Rama J. sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Ailenin bebeklerine, anneye ilk müdahaleyi yapan kadın polisin adı olan Gonca ismini verecekleri öğrenildi.

Kaldığı otelin girişinde doğum yaptı! Bebeğe, ilk müdahaleyi yapan kadın polisin ismini verecekler

Çerkezköy’de eşi ile birlikte geçici konaklama statüsünde olan, Güveniş Caddesi’ndeki otelde kalan Suriye uyruklu Rama J.’nin sabah saatlerinde doğum sancıları tuttu. Hastaneye gitmek üzere odasından ayrılan Rama J., kendisini yere bıraktı. İhbar üzerine otele polise ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Rama J., otelin girişinde doğum yaptı.

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BEBEĞE O POLİSİN İSMİNİ VERECEKLER

Kız bebek dünyaya getiren Rama J., doğumun ardından bebeğiyle birlikte Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Suriye uyruklu ailesinin bebeklerine, anneye ilk müdahaleyi yapan kadın polisin adı Gonca ismi verecekleri belirtildi. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ otel doğum
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