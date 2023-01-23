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Kuran-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan'a Yıldız Tilbe'den tepki! "Euro, dolar, silah..."

23.01.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Yıldız Tilbe'de konuya dair bir paylaşım yaptı ve "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz" dedi.

Kuran-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan'a Yıldız Tilbe'den tepki! "Euro, dolar, silah..."

İslam karşıtlığıyla bilinen, aşırı sağcı Stram Kurs partisinin lideri Rasmus Paludan Türkiye'nin gündeminde. Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan "Pişman değilim. Bunu yapmanın nedeni önemli siyasal gerekçeler olduğunu düşünmemdi. Üzüldüğüm şey bunca insanın beni ölümle tehdit etmesi" dedi.

Paludan'a tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Yıldız Tilbe'den geldi.

Ünlü şarkıcı Twitter hesabından şunları yazdı:

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"Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz. Euro, dolar, silah ilaç sanayi ve tüm oyuncaklarıyla, yalancı kanun ve yasalarıyla dünyayı işgal etmişler. İnsanları kendi ülkelerinde esir, aç susuz, yoksul bırakmışlar. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar."


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Yıldız Tilbe ele

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