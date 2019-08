Kurban Bayramı'nı rahat geçirmek adına beslenmede dikkat edilecek 5 kural

Bir yandan bayram ziyaretleri ve ikramlar, bir yandan da kurban eti tüketimi derken kalp, karaciğer ve bağırsak başta olmak üzere damarlar ve dolaşım sistemini gibi bu dönemde biraz zorluyoruz. Hazımsızlıktan kabızlığa pek çok sorun ile karşı karşıya kalabiliyoruz.

Bu ve benzer sorunları yaşamamanız, keyifli bir bayram geçirebilmeniz adına sizler için altın değerinde 5 madde hazırladık!

1.Kurban etlerini doğru zaman ve doğru miktar ve doğru besinler ile birlikte tüketin.

Kırmızı et; kaliteli bir protein kaynağının ötesindedir. Bizlere B12, B6, B1 ve A vitaminlerinin yanında demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi mineralleri de sağlamaktadır. Doymuş yağdan yüksektir. ancak C vitamini ve E vitamini içermemektedir. Bu nedenle kırmızı et tüketirken yanında mutlaka sebze/salata çeşitleri olmalıdır. Salatanıza eklediğiniz limon ile kırmızı etin demir emilimini de maksimuma çıkarmanız mümkündür.

Kırmızı etin miktarı kişiye göre değişmekle birlikte; yetişkinlerde bir porsiyon bütün et ortalama bir el büyüklüğüne denk gelmektedir. Parçalı ve sulu yemek şeklinde ise 4 dolu yemek kaşığı şeklinde düşünülebilir.