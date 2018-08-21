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'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

Bolu’da bir aileye bayram zehir oldu. Göynük ilçesinde Mehmet Biçer (80) kurban kesimi sırasında tartıştığı torunu Mesut Biçer’i (24) tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti. Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği iddia ediliyor. Aile yakınları olay sonrası sinir krizi geçirdi .

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çatacık köyünde meydana geldi. Bayram namazının ardından kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet ve torun Mesut Biçer arasında tartışma çıktı. Mehmet Biçer, tartışmanın ardından eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu Mesut Biçer’e ateş açtı. Saçmalarım isabet ettiği Mesut Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE JANDARMA SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Mehmet Biçer tüfekle başına ateşe ederek yaşamına son verdi.

Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet ve Mesut Biçer'in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ELİ ÖPÜLMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi. Mehmet Biçer'in, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi.


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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Tipik Türk kültürü.! Bu el öpmekte neyin nesi.? Ben o eli öpsem ne olacak .? Eee ne oluyor el öpmekle.? Biri izah etsin. Saçma bir gelenek.
şaşırdıkmı hayır cahil yobaz bir halk.....yalanmı
Allah'ım ne yaşlısında akıl var ne gencinde. durumumuz çok vahim ALLAH ıslah etsin çok zor
İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı ya
Nasıl bir millet olduk, nasıl bir cinnet bu, Allah sabır versin...
Cehalet üzerimize kara leke gibi yapıştı düzelmiycekte. Bende el öpmeyi sevmiyorum ne var bunda
Yuhh hakkaten dünyanın çivisi çıkmış böyle bi haberi ilk kez okuyorum büyük küçük usul yordam bilmeyen yeni nesilmi suçlu herşeyi bildiğini düşünen eskiye göre yaşayıp her istediği olsun istiyen eski nesilmi. Zor durum allah yardımcısı olsun geride kalanların çok zor.
bırası Türkıye cumhurıyeti
gelseydin amca ben öperdim elini canını yediğim
Allah'ım aklımızı mukayyet eyle
torununu kurban etmis. iyi bayramlar. . .
Şu bayram üstü sinirlerimize biraz sahip çıkalım allah rahmet etsin ölenlere kalanlara Allah yardım etsin
Torununu bu dünyada öldürdüğünü gördün ve somut olarak kendin yaptın;Sen öldüğünde de öldüğünü sen anlamayacaksın ve aynı Salaklığın ,bu yaptığın şey için de geçerli olup,musalla taşında sana hakkını helal eden bir torunun da maalesef olmayacak! Sonumuz hayırlara gele,millet normal değil...
ihtiyarlara bişey ler oluyor ya, sularimiza ekmeğe bişey mi katılıyor acaba
tufegin ne isi var 80 yasindaki adamda?
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