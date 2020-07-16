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Küresel ısınma kaynaklı 'ısı stresi' bazı organların durmasına yol açabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2020 23:43 | Son Güncelleme

Küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişinin, organlarının durmasına sebep olabilecek seviyede tehlikeli "ısı stresine" maruz kalabileceği iddia edildi.

Küresel ısınma kaynaklı 'ısı stresi' bazı organların durmasına yol açabilir

BBC'de yer alan haberde, İngiltere Meteoroloji Ofisince yürütülen bir araştırmada gelecek yıllarda hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerinde olduğu gün sayısının artacağına dair verilere ulaştıldığı belirtildi.

Haberde, ısı stresinin bayılma, mide bulantısı ve kramp gibi belirtilerinin olduğu vurgulanırken, bunların görmezden gelinmesinin vücuttaki bazı organların durmasına yol açabileceği kaydedildi.

"Isı stresi"nin aşırı sıcak bir ortamda vücudun ısısını sabit tutmak için gösterdiği çaba olarak tanımlandığı haberde, vücut ısısının olması gereken seviyenin üstünde seyretmesi durumunda kalp damar sisteminin yorularak kişilerde sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, sıcak döküntüleri ve ısı kramplarına neden olabildiği ve bazı hayati organların durmasına yol açabildiği ifade edildi.

Haberde, küresel ısınmanın artmasıyla daha yoğun bir nem olacağına işaret edilirken, nemin ise vücut ısısının düşmesini sağlayan terin buharlaşmasına engel olarak "ısı stresi" etkisini arttırabildiği vurgulandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KULLANDIĞI EKİPMANLAR ISI STRESİ ETKİSİNİ ARTIRABİLİR

Haberde, sağlık çalışanlarının kullandığı Kişisel Koruyucu Ekipmanın da (KKE) vücut ısısını artırarak sağlıkçıların çalışma koşullarını ve performanslarını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

KKE'nin geçirimsiz katmanları nedeniyle terin buharlaşmasını önleme etkisine sahip olduğuna dikkat çekildi.

BBC'ye konuşan Singapur Ulusal Üniversitesinden Prof. Jason Lee, kişilerin kendilerini formda tutmalarının "ısı stresi"ne karşı dirençlerini artırabileceğini söyledi.

Lee, sağlık çalışanlarına işe başlamadan önce bol miktarda sıvı içmeleri, düzenli molalar vermeleri tavsiyesinde bulundu.

(AA)

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