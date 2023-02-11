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Hollandalı bir ailenin Türk komşularına yazdığı not sosyal medyada gündem oldu! “Acılarınızı hiçbir surette dindiremez ama...”

11.02.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük bir felakete neden oldu. Yüzyılın en büyük felaketi olarak gösterilen depremlerin sonrasında tüm dünyanın gözü kulağı Türkiye’ye çevrildi. Acının dili ortak bir çığlığa dönüşürken Hollandalı bir ailenin Türk komşularına yaptığı jest sosyal medyada çok konuşuldu.

Hollandalı bir ailenin Türk komşularına yazdığı not sosyal medyada gündem oldu! “Acılarınızı hiçbir surette dindiremez ama...”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Türkiye 6 Şubat’ta kara bir güne uyanırken depremlerin sonrasında dünyadan destek mesajları ve yardımlar yağdı. ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bangladeş, Belarus, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, El Salvador, Ermenistan, Estonya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Amerika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayvan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Venezuela ve Yunanistan'dan ekipler arama kurtarma çalışmalarına depremin 6. gününde de devam ediyor. Tüm dünya Türkiye’den gelecek güzel haberlere kilitlenirken Hollandalı bir ailenin Türk komşularına gönderdiği not herkesi duygulandırdı.

“GEÇMİŞ OLSUN”

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Hollanda ve Belçika’da katedrallerden çanla İstiklal Marşı’nın sesi yükselirken dünya Türkiye’nin yasına ortak oldu. Hollandalı bir ailenin Türk komşularına gönderdiği hediye ve not duygusal anlar yaşattı.

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Hollandalı aile Türk komşularına saksının içinde lale gönderdi ve yazdıkları notta, “Kıymetli komşularımız acılarınız hiçbir surette dindirmez ama anavatanı Türkiye olan bu laleler bahçenizde açtıkça bir nebze neşelenmeniz dileğiyle. Çok geçmiş olsun” notunu ekledi.

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deprem sosyal medya Hollanda

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