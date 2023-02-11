Hollandalı bir ailenin Türk komşularına yazdığı not sosyal medyada gündem oldu! “Acılarınızı hiçbir surette dindiremez ama...”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Türkiye 6 Şubat’ta kara bir güne uyanırken depremlerin sonrasında dünyadan destek mesajları ve yardımlar yağdı. ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bangladeş, Belarus, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, El Salvador, Ermenistan, Estonya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Amerika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayvan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Venezuela ve Yunanistan'dan ekipler arama kurtarma çalışmalarına depremin 6. gününde de devam ediyor. Tüm dünya Türkiye’den gelecek güzel haberlere kilitlenirken Hollandalı bir ailenin Türk komşularına gönderdiği not herkesi duygulandırdı.

“GEÇMİŞ OLSUN”

Hollanda ve Belçika’da katedrallerden çanla İstiklal Marşı’nın sesi yükselirken dünya Türkiye’nin yasına ortak oldu. Hollandalı bir ailenin Türk komşularına gönderdiği hediye ve not duygusal anlar yaşattı.

Hollandalı aile Türk komşularına saksının içinde lale gönderdi ve yazdıkları notta, “Kıymetli komşularımız acılarınız hiçbir surette dindirmez ama anavatanı Türkiye olan bu laleler bahçenizde açtıkça bir nebze neşelenmeniz dileğiyle. Çok geçmiş olsun” notunu ekledi.