Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı, yıllar önce Elveda Rumeli’de oynamış!

2007-2009 yıllarında ekrana gelen Elveda Rumeli dizisi; Şebnem Sönmez, Tuna Orhan, Gülçin Santırcıoğlu, Erdal Özyağcılar gibi usta isimleri buluşturan önemli bir yapımdı.

Makedonya’da çekilen dizide Makedonya asıllı oyuncular da yer aldı. Onlar biri de Kurtlar Vadisi dizisinde Gölge karakteriyle tanınan Ertan Saban'dı. Ertan Saban Elveda Rumeli'de izleyici karşısına Alex rolüyle çıktı. Alex, Filiz Ahmet’in hayat verdiği Zarife karakterinin büyük aşkıydı. İkilinin sahneleri seyircide büyük ilgi uyandırıyordu.

Ertan Saban, Alex rolünün ardından Kurtlar Vadisi dizisinin 13. sezonuna katıldı. Dizide hayat verdiği Gölge karakteri kötü ve acımasız bir adamdı. Saban, kısa sürede seyirciye Alex’i unutturmayı başardı ve akıllarda Gölge olarak kaldı.





