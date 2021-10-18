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Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı, yıllar önce Elveda Rumeli’de oynamış!

18.10.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinin kötü karakterlerinden Gölge’yi canlandıran başarılı oyuncu Ertan Saban, meğer yıllar önce Elveda Rumeli'de oynamış.

Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı, yıllar önce Elveda Rumeli’de oynamış!

2007-2009 yıllarında ekrana gelen Elveda Rumeli dizisi; Şebnem Sönmez, Tuna Orhan, Gülçin Santırcıoğlu, Erdal Özyağcılar gibi usta isimleri buluşturan önemli bir yapımdı.

Kurtlar Vadisi dizisinin Gölge'si, yıllar önce Elveda Rumeli’de oynamış!

Makedonya’da çekilen dizide Makedonya asıllı oyuncular da yer aldı. Onlar biri de Kurtlar Vadisi dizisinde Gölge karakteriyle tanınan Ertan Saban'dı. Ertan Saban Elveda Rumeli'de izleyici karşısına Alex rolüyle çıktı. Alex, Filiz Ahmet’in hayat verdiği Zarife karakterinin büyük aşkıydı. İkilinin sahneleri seyircide büyük ilgi uyandırıyordu.

Kurtlar Vadisi dizisinin Gölge'si, yıllar önce Elveda Rumeli’de oynamış!

Ertan Saban, Alex rolünün ardından Kurtlar Vadisi dizisinin 13. sezonuna katıldı. Dizide hayat verdiği Gölge karakteri kötü ve acımasız bir adamdı. Saban, kısa sürede seyirciye Alex’i unutturmayı başardı ve akıllarda Gölge olarak kaldı.

Kurtlar Vadisi dizisinin Gölge'si, yıllar önce Elveda Rumeli’de oynamış!

Kurtlar Vadisi dizisinin Gölge'si, yıllar önce Elveda Rumeli’de oynamış!

Kurtlar Vadisi dizisinin Gölge'si, yıllar önce Elveda Rumeli’de oynamış!

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