Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman? Kanallardan açıklama geldi!

Son zamanlarda yeniden ekranlarda yer alıp, almayacağı merak edilen 'Kurtlar Vadisi Kaos' dizisinin akıbeti araştırılma konusu oldu. İşte diziye ait merak edilen ayrıntılar...

Fenomen dizide yeni gelişme: Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?

Yıllarca ekranlarda yer alan fenomen dizinin tekrar başlayacağı yönünde iddialar dizinin sevenlerini sevindirdi. Peki bu iddialar gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Necati Şaşmaz başlayacak sinyali verdi Geçtiğimiz günlerde dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın 'Kurtlar Vadisi Kaos' dizisinin yeni senaryosu üzerine çalışıldığını sinyallerini vermesiyle merak uyandırdı.

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman? Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayınlanma tarihine ilişkin olarak kanallar ve yapım şirketleri tarafından net bir tarih henüz verilmedi.

Şu anda dizinin çekilip çekilmeyeceği atılan iddialardan ibaret. Bu kapsamda dizinin akıbeti konusunda net bir bilgi henüz bulunumuyor.

Yalanlama geldi Show TV ile anlaşma imzaladığı öne sürülen dizi için kanal tarafından yalanlama gelirken şimdide Star TV ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.