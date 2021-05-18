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Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman? Kanallardan açıklama geldi!

18.05.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi Kaos' dizisi oyuncularından verilen sinyaller sonucu dizinin ekranlara dönüp, dönmeyeceği merak ediliyor. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Son zamanlarda yeniden ekranlarda yer alıp, almayacağı merak edilen 'Kurtlar Vadisi Kaos' dizisinin akıbeti araştırılma konusu oldu. İşte diziye ait merak edilen ayrıntılar...

Fenomen dizide yeni gelişme: Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?

Yıllarca ekranlarda yer alan fenomen dizinin tekrar başlayacağı yönünde iddialar dizinin sevenlerini sevindirdi. Peki bu iddialar gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Necati Şaşmaz başlayacak sinyali verdi

Necati Şaşmaz başlayacak sinyali verdi
Geçtiğimiz günlerde dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın 'Kurtlar Vadisi Kaos' dizisinin yeni senaryosu üzerine çalışıldığını sinyallerini vermesiyle merak uyandırdı.

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman?

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayınlanma tarihine ilişkin olarak kanallar ve yapım şirketleri tarafından net bir tarih henüz verilmedi.
Şu anda dizinin çekilip çekilmeyeceği atılan iddialardan ibaret. Bu kapsamda dizinin akıbeti konusunda net bir bilgi henüz bulunumuyor.

Yalanlama geldi

Yalanlama geldi
Show TV ile anlaşma imzaladığı öne sürülen dizi için kanal tarafından yalanlama gelirken şimdide Star TV ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Doğruluk payı yok

Doğruluk payı yok
Projede 'Savcı Leyla'yı karakterini canlandıran Çiğdem Batur, sosyal medyada takipçileriyle yaptığı canlı yayında, 'Kurtlar Vadisi Kaos’la ekrana dönecek misin?' sorusuna, 'Bu konudaki her haberde adım var, fakat doğruluk payı yok' şeklinde yanıt verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Show TV Necati Şaşmaz
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