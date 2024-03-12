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  4. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı, Laz Ziya'nın torunuydu! Fatma Büşra Ayaydın maneviyata yöneldi

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı, Laz Ziya'nın torunuydu! Fatma Büşra Ayaydın maneviyata yöneldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2024 11:40
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2003-2004-2005 sezonlarında Kurtlar Vadisi'nde Selvi Çakır rolünde oynayan Fatma Büşra Ayaydın yıllar içinde bambaşka bir insan oldu. Maneviyata yönelen genç oyuncunun son hali dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı, Laz Ziya'nın torunuydu! Fatma Büşra Ayaydın maneviyata yöneldi

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasındaki yerini alan Kurtlar Vadisi dizisi yıllar önce final yapmış olsa da oyuncuları halen gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi oyuncuları son halleriyle de merak ediliyor.

Dizide Süleyman Çakır'ın kızı, Laz Ziya'nın torunu olan Selvi de adından söz ettiren isimler arasındaydı.

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Tepki çekmişti! Tesettüre girdiği anlar... Tepki çekmişti! Tesettüre girdiği anlar...

OYUNCULUĞU DA BIRAKTI

Fatma Büşra Ayaydın yıllar içinde büyüdü, bambaşka bir hayata adım attı. Maneviyata yönelen Ayaydın tesettüre girdi. Fatma Büşra Ayaydın, bu kararının ardından oyunculuğu da bıraktı.

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Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın cariyesini de canlandıran güzel oyuncu tesettür giyimi alanında bir marka kurdu.

Ayaydın, aslında kapanmadan önce dizilerde oyunculuk yaparken namaz kılmaya başladığını ifade ederek "Oyunculuk yapıyorsun ama namaz ne alaka? Namaz nasıl kılabiliyorsun? Niye bir tarafı seçmiyorsun?” demişti.


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