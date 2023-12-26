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  4. Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban'ın son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban'ın son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

26.12.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterine hayat veren ünlü aktör Kenan Çoban sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

"Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla ilk kez 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi'nin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Bir zamanların en çok izlenen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri de dizinin fanları tarafından yakından takip ediliyor.

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YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİMİ ŞAŞIRTTI

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Abdülhey' karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban'ın son hali görenleri şaşırttı.

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2015- 2020 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, ‘Fahri’ karakterine hayat veren Çoban'ın Instagram hesabında 329 bin takipçisi bulunuyor.

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Başarılı oyuncu yıllar içindeki değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.

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KURTLAR VADİSİ FANLARINDAN ART ARDA YORUMLAR

Instagram kullanıcıları "Türk dizisi iyi ki senin gibi birisiyle bizi tanıştırdı Abdülhey Ağabey", "Adam gibi adam!", "Ah be ne kadar çabuk geçti zaman Abdülhey Çoban", "Ulan bir adamın her şeyi değişir ama yürüyüşü de mi değişmez be!" gibi yorumlarda bulunarak ünlü oyuncaya hayranlıklarını dile getirdi.

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