Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek paylaştı! Oğlu boyunu geçti

Oyuncu Burak Hakkı ile 2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alan Burak Hakkı ile Sema Şimşek 2011 yılında boşanmıştı.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı İnci karakteriyle de tanınan eski manken Sema Şimşek boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyordu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman Rüzgar ile verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Sema Şimşek'in son hali gözlerden kaçmazken güzel mankenin oğlu da dikkat çekti.

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü. 15 yaşındaki Rüzgar annesinin boyunu geçti.

OĞLUNU DA ALIP İSTANBUL'U TERK ETMİŞTİ

Burak Hakkı uzun süredir İstanbul dışında yaşamasıyla dikkat çekiyordu. Çanakkale-Gelibolu’da kurduğu çiftlik ile ilgili de konuşan Hakkı, "Oğlum doğduğunda ona bir şey bırakmak istedim açıkçası. Böyle bir yatırım yaptım, sonra ağaçları diktim. Toprakla uğraşmak ayrı bir zevk veriyor insana. Ben hep söylüyorum benim orada küçük dertlerim var ama küçük. Büyük işlerim var çok büyük..." açıklamasını yapmıştı.



