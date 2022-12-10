Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı Meral'e bir de şimdi bakın! Son hali ağızları açık bırak

Fenomen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan Müge Ulusoy’un son halini görenler çok şaşırdı. Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, İstemi Betil, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizide konsey üyelerinden biri olan Laz Ziya’nın kızını canlandıran Ulusoy yıllar içinde daha da güzelleşti.

1972 yılında dünyaya gelen Ulusoy, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü mezunudur.

2006 yılında yer aldığı 'Kader' sinema filmindeki performansıyla 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü almıştır.

Müge Ulusoy, sosyal medyayı oldukça aktif kullanırken, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ulusoy’un paylaştığı bir fotoğrafa takipçileri "Laz Ziya'yı bununla mı vurdun?", "Meral Testere Necmi'nin odasına gidiyor", "Aynı annen gibisin Meral", “Laz Ziya nerde?” yorumlarında bulundular.





