MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı Meral'e bir de şimdi bakın! Son hali ağızları açık bırak

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı Meral'e bir de şimdi bakın! Son hali ağızları açık bırak

10.12.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya’nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy yıllara meydan okuyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan Ulusoy sosyal medya paylaşımları ile gündemde.

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı Meral'e bir de şimdi bakın! Son hali ağızları açık bırak

Fenomen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan Müge Ulusoy’un son halini görenler çok şaşırdı. Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, İstemi Betil, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizide konsey üyelerinden biri olan Laz Ziya’nın kızını canlandıran Ulusoy yıllar içinde daha da güzelleşti.

meralll

1972 yılında dünyaya gelen Ulusoy, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü mezunudur.

meral2

2006 yılında yer aldığı 'Kader' sinema filmindeki performansıyla 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü almıştır.

meral1

Müge Ulusoy, sosyal medyayı oldukça aktif kullanırken, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

meral

Ulusoy’un paylaştığı bir fotoğrafa takipçileri "Laz Ziya'yı bununla mı vurdun?", "Meral Testere Necmi'nin odasına gidiyor", "Aynı annen gibisin Meral", “Laz Ziya nerde?” yorumlarında bulundular.

meralson

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Shakira'nın Fas paylaşımına beğeni yağdıShakira'nın Fas paylaşımına beğeni yağdı
17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'
Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

‘Taraflarla konuştum' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı!

‘Taraflarla konuştum' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı!

AFAD, Valilik ve İBB'den peş peş uyarılar

AFAD, Valilik ve İBB'den peş peş uyarılar

Demokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladı

Demokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladı

Hasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdı

Hasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdı

2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı

2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı

"Cinli video..." Milyonlarca kişi izledi! Terk edilmiş köy olay oldu

"Cinli video..." Milyonlarca kişi izledi! Terk edilmiş köy olay oldu

İlginizi Çekebilir

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.