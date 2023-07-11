MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin Memati'sini hiç böyle görmediniz! Yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Meğer Yıldız Tilbe ile...

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sini hiç böyle görmediniz! Yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Meğer Yıldız Tilbe ile...

11.07.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Memati karakteriyle hafızalarımıza kazınan Gürkan Uygun'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı. Ünlü ismin o görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Meğer Yıldız Tilbe'nin dillere pelesenk olan şarkısı 'Vazgeçtim'de ki o kişi Gürkan Uygun'muş. Ünlü oyuncunun klipteki hallerini görenler çok şaşırdı.

Türk televizyon tarihinin "Daha iyisi gelmedi" dedirten efsane dizilerinden bir tanesi olan Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor. Dizideki oyuncuların son halleri ve yıllar içindeki değişimleri çok konuşuluyor.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Raci Şaşmaz, Kenan Çoban ve Gürkan Uygun gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Memati karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gürkan Uygun'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı.

kurtlar vadisi

Uygun'un, Yıldız Tilbe'nin dillere pelesenk olan şarkısı 'Vazgeçtim'de oynadığını duyanlar çok şaşırıyor. Ünlü oyuncu Yıldız Tilbe'nin 1995 yılında çıkan Vazgeçtim şarkısının klibinde rol almış.

Gürkan Uygun 1

İKİ KİRA PARASI KAZANMIŞ

Ünlü oyuncu daha önce katıldığı bir programda 'Vazgeçtim' klibinden iki kira parası kazandığını da açıklamış.

Gürkan Uygun 2

Gürcü asıllı olan Uygun, babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı.

kurtlar Vadisi memati 2

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar ı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

kurtlar Vadisi memati 3

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca Memati Baş karakterine hayat verdi.

memati 7

Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı.

memati 6

2018-2020 yılları arasında Payitaht: Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterine hayat verdi.

memati 5

Ünlü oyuncu son olarak, Teşkilat dizisinde 2021-2022 yılları arasında Yıldırım karakterini ve 2022-2023 yılları arasında Efkar (Hasan Atmaca) karakterini canlandırdı.

kurtlar Vadisi memati 1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
70 kilo verdi! Son halini görenler çok şaşırdı70 kilo verdi! Son halini görenler çok şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun kurtlar vadisi sosyal medya ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Modifiye ettikleri otomobili 20 kilogram pirinç kullanarak kapladılar: "Gelen geçen merak edip bakıyor"
Modifiye ettikleri otomobili 20 kilogram pirinç kullanarak kapladılar: "Gelen geçen merak edip bakıyor"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.