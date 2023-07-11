Kurtlar Vadisi'nin Memati'sini hiç böyle görmediniz! Yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Meğer Yıldız Tilbe ile...

Türk televizyon tarihinin "Daha iyisi gelmedi" dedirten efsane dizilerinden bir tanesi olan Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor. Dizideki oyuncuların son halleri ve yıllar içindeki değişimleri çok konuşuluyor.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Raci Şaşmaz, Kenan Çoban ve Gürkan Uygun gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Memati karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gürkan Uygun'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı.

Uygun'un, Yıldız Tilbe'nin dillere pelesenk olan şarkısı 'Vazgeçtim'de oynadığını duyanlar çok şaşırıyor. Ünlü oyuncu Yıldız Tilbe'nin 1995 yılında çıkan Vazgeçtim şarkısının klibinde rol almış.

İKİ KİRA PARASI KAZANMIŞ

Ünlü oyuncu daha önce katıldığı bir programda 'Vazgeçtim' klibinden iki kira parası kazandığını da açıklamış.

Gürcü asıllı olan Uygun, babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar ı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca Memati Baş karakterine hayat verdi.

Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı.

2018-2020 yılları arasında Payitaht: Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncu son olarak, Teşkilat dizisinde 2021-2022 yılları arasında Yıldırım karakterini ve 2022-2023 yılları arasında Efkar (Hasan Atmaca) karakterini canlandırdı.



