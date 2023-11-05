Kurultayın en dikkat çekici anı! Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i uyardı

CHP'liler yeni genel başkanlarını seçmek için Ankara'da bir araya geldi. Diğer adayların seçimden çekilmesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında kıyasıya bir yarış yaşandı.

TANSİYON ARTTI

Saat 10.00'da başlayan kurultayda iki tarafında destekçileri sürekli tezahüratlarda bulundu. Özellikle adayların konuşmaları sırasında atılan sloganlar tansiyonun ara ara yükselmesine neden oldu.

KURULTAYA DAMGA VURAN AN

Oy verme işlemine başlamadan önce adaylar konuşmalarını yaptı. Özgür Özel konuşmasını bitirdikten sonra sahneden inerken ise dikkat çeken anlar yaşandı. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkan Özel yerine oturmadan Selvi Kılıçdaroğlu'yla da tokalaştı. O sırada Özel'in kulağına eğilen Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e uyarıda bulunarak 'Bağırman hoş değil' dedi.





