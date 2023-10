Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesini görenler hayran kaldı! ''Abla kardeş gibi''

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği Burçin Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Karalar oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü ismin annesiyle pozlarını görenler şoke oldu.

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, annesi ile yer aldığı pozlarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan anne kızın pozlarına 'Güzellik genetik', 'Abla kardeş gibiler', 'Güzelliğin nereden geldiği belli oldu' gibi yorumlar yapıldı.

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun oldu.

2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi aldı, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirdi.

İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepsesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Burçin karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.