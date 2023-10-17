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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesini görenler hayran kaldı! ''Abla kardeş gibi''

17.10.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu Aslıhan Karalar Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Burçin Hatun karakteriyle adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin annesiyle pozlarını görenler çok şaşırdı. Aslıhan Karalar'ın annesini görenler abla kardeş sandı.

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği Burçin Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Karalar oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekti.

Aslıhan Karalar 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü ismin annesiyle pozlarını görenler şoke oldu.

Aslıhan Karalar annesi 1

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, annesi ile yer aldığı pozlarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan anne kızın pozlarına 'Güzellik genetik', 'Abla kardeş gibiler', 'Güzelliğin nereden geldiği belli oldu' gibi yorumlar yapıldı.

Aslıhan Karalar annesi 2

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun oldu.

Aslıhan Karalar 2

2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi aldı, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirdi.

Aslıhan Karalar 3

İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepsesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Burçin karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

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