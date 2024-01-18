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  4. Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda poz verdi! Beğeni yağdı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda poz verdi! Beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2024 17:57 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Malhun Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında dünyaevine girmişti. Güzelliği, zarifliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar geldi.

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda poz verdi! Beğeni yağdı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun rolüne hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. Doğumu için gün sayan ve kız bebek bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

1 yıldız

Birbirinden renkli kareler yayınlayan Atiksoy pozlarının altına, 'Yolu yarıladık kızçem.

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Allah’ıma şükürler olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek. Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Babamızın gözünden biz' notunu düştü.

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Güzel oyuncunun bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'Hamilelik yakıştı', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

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