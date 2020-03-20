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Kuruluş Osman oyuncularından sağlık çalışanlarına teşekkür videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 22:04 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele aralıksız görev yapan sağlık çalışanlarına Kuruluş Osman dizisinin yıldızlarından destek ve teşekkür mesajı geldi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına, her akşam 21.00'de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar alkışlarıyla destek vermeye devam ediyor.

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları da paylaştıkları videoyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dizide Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, "Koronavirüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabır ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımıza ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sizi canı gönülden alkışlıyoruz" dedi.

Videoda Burak Özçivit'le birlikte Yiğit Uçan, Alma Terzic, Emre Basalak ve Latif Koru da sağlık personeline teşekkkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, Kuruluş Osman,

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