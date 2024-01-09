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Kurum ile Uraloğlu'nun gündem olan karesine İmamoğlu'ndan tepki! "Ben ve yol arkadaşlarım cevabını verir"

09.01.2024 13:37 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin İstanbul adayı olarak Murat Kurum'u açıklamasının ardından İstanbul'da siyasi arena hareketlendi. İBB Başkanı ve CHP'nin 31 Mart seçimlerindeki adayı Ekrem İmamoğlu Kurum'la ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İmamoğlu ayrıca Kurum'un gündem olan Bakan Uraloğlu fotoğrafına da tepki gösterdi.

Kurum ile Uraloğlu'nun gündem olan karesine İmamoğlu'ndan tepki! "Ben ve yol arkadaşlarım cevabını verir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Ataköy’de bulunan ‘Baruthane Yapılarının’ restore edilişinin açılış törenine katıldı. İmamoğlu burada yaptığı açıklamada seçimlerdeki rakibi Murat Kurum ile ilgili de konuştu. İmamoğlu, "Bizimle dalga geçen aklı hafif alaycı tebessümle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Ecdadımıza sahip çıkmak çok değerli. Bu bizim hem insanlığımızın gereği, hem de İstanbul'da yaşamanın sorumluluğu. Ayrıca inancımızın da gereği. Bazen çok lafla anlatılıyor. Biz lafla değil, icraatla yürüttüğümüz bu faaliyetlerle birlikte inanılmaz şekilde özellik terkedilmiş, yok edilmeye yüzüstü bırakılmış Osmanlı döneminin o miraslarını nasıl ihya ettiğimizi, nasıl restore ettiğimizi görüyorum.

"BİZE SALDIRIYA GEÇENLERE SÖYLEYEYİM..."

Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası asla oluşturmuyoruz. Biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Siz-biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim; size bu millet haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek.

ÜSKÜDAR VURGUSU

5 yılda ecdadımıza ve mirasımıza yönelik yaptığımız satır başı işler var. İstanbul’da birçok işgal alanına, bizimle karşılıklı anlayışla ne yaptığımızı anlattığımızda saygı gösteren, yüzde 80 noktada bu alanları uzlaşı ile temizledik. Ama Üsküdar’da vandalizmle engel olmak isteyenlere devletin gücünü gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Buna engel olmak isteyen bir bakanlığın, mülki idarenin, kanunen yıkmamız gereken sahanın önüne barikat, polis yığdığını da yaşadık. Eğilip bükülmeden hedefe yürüyeceğiz. 16 milyon insanımızın huzuru kazanacak.”

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GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İmamoğlu, gazetecilerin, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum hakkında sorulan soruya ise şu yanıtı verdi;

"Sayın Kurum'a hayırlı olsun demek isterim. İstanbul'da tarihi bir yerel seçim arifesindeyiz. Cumhur İttifakı ile ilgili söyleyeceğim tek şey şu; umuyorum gayet nezaketli, faaliyet odaklı bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun. Elbette bizim bu sürecimizde bize farklı model ya da metotlarla iyi niyetli ya da centilmence olmayan usul ve üsluplarla hareket edildiğinde ben ya da yol arkadaşlarım cevaplarını verirler."

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Ekrem İmamoğlu'nun bir başka soruya ise "Ben rakibimi biliyorum, takdir halkımızındır. Kim nereye yorumlarsa" demesi ise dikkat çekti.

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"BU İŞİN BELİRLİ AYARLARI YENİ REJİMLE BOZULDU"

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Murat Kurum ile olan fotoğraf karesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "Belli ki sayın Bakan'la olan fotoğraf, bu işin belirli ayarları yeni rejimle bozuldu. Ülkemizin belli bakanlıkları, kurumları her ne koşulda olursa olsun bu tür ortamlara daha hassasiyetle yaklaşırlar ve yaklaşmalıdırlar" ifadelerini kullandı.


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