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    4. Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman? Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolündeki 'Kuş Uçuşu' dizisinin yeni sezon tanıtımı geldi

    Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman? Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolündeki 'Kuş Uçuşu' dizisinin yeni sezon tanıtımı geldi

    17.11.2023 15:53 | Son Güncelleme:
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    Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in yer aldığı Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi ilk sezonuyla beğeni toplamıştı. Yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşmak için gün sayan dizinin fragmanı paylaşıldı. İkinci sezon tarihi ise 14 Aralık olarak açıklandı.

    Kuş Uçuşu dizisi ilk sezonuyla Netflix'in en çok beğenilen yerli içerikleri arasındaki yerini almıştı. Birce Akalay'ın “Lale Kıran” adlı ünlü bir ekran yüzüne hayat verdiği dizide İbrahim Çelikkol, Miray Daner, Burak Yamantürk, İrem Sak, Defne Kayalar ve Demircan Kaçel gibi isimler yer almıştı.

    YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI

    Senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşıyan, yönetmenliğini ise Koray Kerimoğlu'nun yaptığı Kuş Uçuşu ilk sezonunda Aslı ve Lale'nin mücadelesine yer verilmişti. İki sezonda da iki kadının sık sık karşı karşıya gelmeye devam ettiği görülürken yeni sezonun fragmanı, "Dönüşümünü tamamlamış her avcı, artık birer avdır. Kuş Uçuşu 2. sezonuyla 14 Aralık'ta sadece Netflix'te" notuyla paylaşıldı.

    KUŞ UÇUSU DİZİSİ 2. SEZON KONUSU

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    Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikinci sezonda çalıştığı televizyon kanalındaki görevini, kendisine yapılan entrikalar yüzünden bırakmak zorunda kalan Lale Kıran’ın önce ihmal ettiği ev hayatına yoğunlaşıp daha sonra küllerinden doğma hikâyesi ele alınıyor.

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