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  4. Kütahya'da kahreden kaza... Kız kardeşler hayattan koptu! Otomobildeki 'Killer 777' yazısı dikkat çekti

Kütahya'da kahreden kaza... Kız kardeşler hayattan koptu! Otomobildeki 'Killer 777' yazısı dikkat çekti

18.08.2024 10:23
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Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde üst geçit kullanmadan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 ve 15 yaşlarındaki Melike ve Mine Kurt kız kardeşlere S.S. yönetimindeki bir araç çarptı. Feci kaza sonrası iki kız kardeşten de kahreden haber gelirken, kardeşlere çarpan S.S.'in aracının arkasında yazan 'Killer 777' yazısı dikkat çekti.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolu Çiniciler Çarşısı önünde meydana geldi. Fuar alanında hediyelik eşya standı açan üvey babası Mesut Gürcan ve annesi Dilek Gürcan’ın yanına giden Melike ve Mine Kurt, yaklaşık 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada S.S. yönetimindeki otomobil, kız kardeşlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Kurt kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Sadıç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR

Kazada ölen Mine ve Melike Kurt’un babası Arif Kurt ve eski eşi Dilek Gürcan ise acı haberi duyarak kaza yerine geldi. Kazanın ardından biri yol ortasında, diğeri ise savrularak refüje düşen kızlarını görünce sinir krizi geçirirken, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Mine ve Melike Kurt’un cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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OTOMOBİLİN ARKASINDA 'KILLER' YAZIYOR

Öte yandan yolun karşısına geçmek isteyen Mine ve Melike Kurt’a çarparak ölümüne neden olan sürücü Samet Sadıç'ın kullandığı otomobilin arkasındaki Killer 777 yazısı ise dikkat çekti. Soruşturma sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya kaza
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