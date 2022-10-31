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Kütahya'da minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

31.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, minibüs ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol bakım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal A. (54) yönetimindeki 43 UD 329 plakalı minibüs, Tavşanlı-Balıkesir Çevre Yolu Tunçbilek Caddesi Kavşağı'nda, Hakan Dirgin'in (38) kullandığı 16 AEA 330 plakalı, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol bakım aracıyla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyon sürücüsü Dirgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Cemal A, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya

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