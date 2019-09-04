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Kutsi’den aşk paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Şarkıcı Kutsi 2014 yılından beri birlikte olduğu ve bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Feyza Çıpa'yla barıştı.

Kutsi’den aşk paylaşımı

Duygusal şarkılarıyla beğeni toplayan Kutsi,Feyza Çıpa ile barıştı.
Ayrılık haberleriyle konuşulan çiftten hayranlarını sevindiren gelişme geldi.

Instagram'dan barışı müjdeleyen Kutsi, “Akıl yoluyla açıklayamadığım mucizem” notuyla barışı duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
kutsi feyza çıpa

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