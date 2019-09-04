Kutsi’den aşk paylaşımı

Duygusal \u015fark\u0131lar\u0131yla be\u011feni toplayan Kutsi,Feyza \u00c7\u0131pa ile bar\u0131\u015ft\u0131.\nAyr\u0131l\u0131k haberleriyle konu\u015fulan \u00e7iftten hayranlar\u0131n\u0131 sevindiren geli\u015fme geldi.\nInstagram'dan bar\u0131\u015f\u0131 m\u00fcjdeleyen Kutsi, \u201cAk\u0131l yoluyla a\u00e7\u0131klayamad\u0131\u011f\u0131m mucizem\u201d notuyla bar\u0131\u015f\u0131 duyurdu.\n\nPARTNERReynmen olay yaratt\u0131! \u00d6yle bir payla\u015f\u0131m yapt\u0131 ki...Ferdi Tayfur\u2019un k\u0131z\u0131 Tu\u011f\u00e7e Tayfur bo\u015fand\u0131Buse Terim: Sen \u00e7ok ya\u015fa baba
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