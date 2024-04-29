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  4. Görüntüler kan donduracak cinsten! Güzellik kraliçesi adayı güpegündüz suikaste uğradı...

Görüntüler kan donduracak cinsten! Güzellik kraliçesi adayı güpegündüz suikaste uğradı...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.04.2024 09:35
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Ekvador'un suç oranı en yüksek bölgelerinden biri olan Los Rios eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Landy Parraga, trajik bir suikaste uğradı. Kan donduran görüntülerde Parraga'nın vücuduna defalarca kurşun isabet ettiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği görüldü. Parraga'nın eski 'Miss Ecuador' güzellik yarışmasına katıldığı öğrenildi.

2022 yılında Los Rios eyaletini temsil ederek 'Miss Ecuador' yarışmasına katılan Parraga, kan donduran bir suikaste kurban gitti. Ekvador Savcılığı'ndan yetkililer delil toplamak ve suikastın arkasındakileri bulmak amacıyla soruşturma başlattı.

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'METASTAZ' DAVASINDA ADI GEÇİYORMUŞ

Çok sayıda tutuklamaya yol açan bir organize suç yapısına yönelik soruşturma olan ve devam eden "Metastaz" davası kapsamında bir sohbette Párraga'nın adının geçtiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, merhum uyuşturucu kaçakçısı Leandro Norero, Párraga'nın kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı olduğuna dair şüpheler var.

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Metastaz davasında adı geçmesine rağmen Párraga, Savcılık tarafından suçlanmamıştı ve bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti.

Ekvador halkı, Landy Párraga'nın trajik kaybının şokunu yaşarken, adaletin tecelli etmesi talebinde bulunuyor.Yetkililer, bilgisi olan herkesi öne çıkmaya ve bu iğrenç suçun sorumlularının hesap vermesine yardımcı olmaya çağırıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ekvador suikast
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