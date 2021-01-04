Kutusundan şarj cihazı çıkmayan Xiaomi Mi 11 'yok satamadı'

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 11 ile birlikte önemli bir adım da attı. Firma, Apple'ın iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkarmasının üzerinden çok süre geçmeden, Xiaomi Mi 11'in de kutusundan da çevresel nedenleri gerekçe göstererek şarj cihazı çıkmayacağını doğruladı. Daha sonra Mi 11'in resmi tanıtım etkinliğinde telefonun kutusunun çok daha ince olduğu ve şarj cihazına sahip olmadığı çıplak gözle göründü. Fakat Xiaomi Apple gibi şarj cihazını tamamen kutudan çıkartmak yerine tüketicilere iki farklı versiyon sundu. Bu versiyonlardan biri olan Special Set Edition, telefonla birlikte bir şarj cihazı veriyor; diğer bir versiyon ise tüketicilere hiçbir şekilde şarj cihazı vermiyordu. Tüketicilerin en çok hangi versiyonu tercih ettiği ise büyük merak konusu oldu. Ancak sonuçlarda ufak çaplı bir sürpriz yaşandı.

ŞARJ CİHAZI OLMAYAN XİAOMİ Mİ 11'E İLGİ DÜŞÜK

Xiaomi Mi 11 Green Edition olarak adlandırılan şarj cihazı bulunmayan versiyonun, şarj cihazı bulunan Xiaomi Mi 11 Special Set Edition versiyonuna göre daha çok sattığı ortaya çıktı. Gizmochina'nın haberine göre Xiaomi, ilk gün siparişlerinden 20.000'inin şarj cihazı olmayan versiyon olduğunu duyuran bir basın açıklaması yaptı. Bu sayı, satılan toplam cihazların yüzde 6'sından daha azına denk geliyor. Görünüşe göre şarj cihazsız versiyon Xiaomi tüketicileri tarafından pek de ilgi görmüş değil.