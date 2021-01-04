HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kutusundan şarj cihazı çıkmayan Xiaomi Mi 11 'yok satamadı'

Kutusundan şarj cihazı çıkmayan Xiaomi Mi 11 'yok satamadı'

04.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kutusundan şarj cihazı çıkmayan Xiaomi Mi 11 'yok satamadı'

Xiaomi, Apple'ın iPhone 12'de yaptığı gibi Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazını kaldırdı ve kullanıcılara şarj cihazlı ve şarj cihazsız olmak üzere iki farklı seçenek sundu. Fakat gelen son verilere göre kullanıcılar Xiaomi'nin şarj cihazı kararına pek de ilgi göstermedi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 11 ile birlikte önemli bir adım da attı. Firma, Apple'ın iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkarmasının üzerinden çok süre geçmeden, Xiaomi Mi 11'in de kutusundan da çevresel nedenleri gerekçe göstererek şarj cihazı çıkmayacağını doğruladı. Daha sonra Mi 11'in resmi tanıtım etkinliğinde telefonun kutusunun çok daha ince olduğu ve şarj cihazına sahip olmadığı çıplak gözle göründü. Fakat Xiaomi Apple gibi şarj cihazını tamamen kutudan çıkartmak yerine tüketicilere iki farklı versiyon sundu. Bu versiyonlardan biri olan Special Set Edition, telefonla birlikte bir şarj cihazı veriyor; diğer bir versiyon ise tüketicilere hiçbir şekilde şarj cihazı vermiyordu. Tüketicilerin en çok hangi versiyonu tercih ettiği ise büyük merak konusu oldu. Ancak sonuçlarda ufak çaplı bir sürpriz yaşandı.

ŞARJ CİHAZI OLMAYAN XİAOMİ Mİ 11'E İLGİ DÜŞÜK

Xiaomi Mi 11 Green Edition olarak adlandırılan şarj cihazı bulunmayan versiyonun, şarj cihazı bulunan Xiaomi Mi 11 Special Set Edition versiyonuna göre daha çok sattığı ortaya çıktı. Gizmochina'nın haberine göre Xiaomi, ilk gün siparişlerinden 20.000'inin şarj cihazı olmayan versiyon olduğunu duyuran bir basın açıklaması yaptı. Bu sayı, satılan toplam cihazların yüzde 6'sından daha azına denk geliyor. Görünüşe göre şarj cihazsız versiyon Xiaomi tüketicileri tarafından pek de ilgi görmüş değil.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Çin dışına çıkıyor!Xiaomi Mi 11 Çin dışına çıkıyor!

SAMSUNG DA XİAOMİ'YE KATILACAK

Xiaomi Mi 11'nin ardından Samsung Galaxy S21'in de kutusundan şarj cihazının çıkmayacağına yönelik dedikodular mevcut. Böylece Samsung da Apple'ın başlattığı şarj cihazsız akıllı telefon trendine uyacak gibi görünüyor. Samsung'un ardından ise 2021 yılında birçok akıllı telefon üreticisinin kutusundan şarj cihazı çıkmayan akıllı telefonlar tanıtması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Xiaomi'den çok önemli paylaşım!Xiaomi'den çok önemli paylaşım!
Yılbaşı Özel Çekilişi bilet sorgulama ekranı!Yılbaşı Özel Çekilişi bilet sorgulama ekranı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Mi Band 5'e rakip: OnePlus Band akıllı bileklik ortaya çıktı!

İşte Mi Band 5'in yeni rakibi!

Xiaomi Mi 11 Çin dışına çıkıyor!

Xiaomi'den çok önemli paylaşım!

Mekanik anahtar türleri nelerdir? Linear, Tactile ve Clicky ne demek?

Mekanik anahtar türleri nelerdir?

Google arama sayfasında ortaya çıkan WhatsApp hatası şaşırttı!

Google'da ortaya çıktı: Görenleri şaşırtan WhatsApp hatası!

Sürprizi kalmadı: Samsung Galaxy Buds Pro tamamen göründü

En az Galaxy S21 kadar merak ediliyor! Tamamen göründü

2021 uğurlu geldi: WhatsApp yılbaşında rekor kırdı

2021 WhatsApp'a uğurlu geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.