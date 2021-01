Xiaomi Mi 11 Çin dışına çıkıyor!

Xiaomi Mi 11 2020 bitmeden tanıtıldı ve amiral gemisi akıllı telefon yılbaşı öncesi Çin'de satışa sunuldu. Fakat bu Snapdragon 888 işlemci ile gelen ilk akıllı telefonun Çin sınırları içerisinde satışa çıkacağını göstermiyordu. Mi ailesinin yeni üyesinin Çin dışında satışa sunulacağı herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Xiaomi ise bu konuda bizleri şaşırtmadı ve Twitter hesabı üzerinden Xiaomi Mi 11 Global Lansmanı için sürpriz bir paylaşım yaptı.

Xiaomi Twitter'daki gönderisinde bir tanıtım posteri paylaştı. Posterde Mi 11 yazısı ve ''Mi 11 Serisi Global Lansmanı - Çok Yakında'' ifadeleri yer aldı. Xiaomi şimdilik global lansmanın tarihini açıklamıyor ancak bu konuda bazı tahminler var.

Testing the spotlights right now. The #Mi11Series global launch is about to happen.



Stay tuned for more details! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/e5WMAheJjK