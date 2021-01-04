Xiaomi Mi 11 Çin dışına çıkıyor!

Xiaomi Mi 11 2020 bitmeden tanıtıldı ve amiral gemisi akıllı telefon yılbaşı öncesi Çin'de satışa sunuldu. Fakat bu Snapdragon 888 işlemci ile gelen ilk akıllı telefonun Çin sınırları içerisinde satışa çıkacağını göstermiyordu. Mi ailesinin yeni üyesinin Çin dışında satışa sunulacağı herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Xiaomi ise bu konuda bizleri şaşırtmadı ve Twitter hesabı üzerinden Xiaomi Mi 11 Global Lansmanı için sürpriz bir paylaşım yaptı.

Xiaomi Twitter'daki gönderisinde bir tanıtım posteri paylaştı. Posterde Mi 11 yazısı ve ''Mi 11 Serisi Global Lansmanı - Çok Yakında'' ifadeleri yer aldı. Xiaomi şimdilik global lansmanın tarihini açıklamıyor ancak bu konuda bazı tahminler var.

Testing the spotlights right now. The #Mi11Series global launch is about to happen.



Stay tuned for more details! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/e5WMAheJjK — Xiaomi (@Xiaomi) December 28, 2020

XİAOMİ Mİ 11 PRO DA SAHNEYE ÇIKABİLİR

Mi 11 ailesinin en güçlü üyesinin Xiaomi Mi 11 Pro olacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefonun ise, sızıntı kaynakları aracılığıyla elde edilen bilgilere göre 12 Şubat'tan sonra tanıtılması bekleniyor. İddialara göreyse Mi 11 global lansmanı, Xiaomi Mi 11 Pro lansmanı ile birlikte gerçekleştirilebilir. Yani 12 Şubat sonrası Xiaomi Mi 11 Pro'yu da içeren bir Mi 11 serisi global lansmanına şahit olabiliriz. Fakat Xiaomi'nin Galaxy S21 ailesinin tanıtımını da düşünerek daha erken davranması da söz konusu olabilir.

